Силовики провели учения в районе отвода тяжелого вооружения в Донбассе

"По легенде учений, противник продолжает вооруженный конфликт на территории Донецкой области вдоль линии фронта. В одном из населенных пунктов он сосредоточивает основные силы и находится в готовности перейти в атаку. Впоследствии противник пытается прорвать оборону первого эшелона наших войск, проходя через минные заграждения силами танкового батальона. Далее он продолжает наступление и закрепляется на выгодном рубеже", - говорится в сообщении.