КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Украинские силовики провели учения в районе отвода тяжелого вооружения в Донбассе, в частности, отрабатывались действия на минных полях во время наступления, сообщила в среду пресс-служба министерства обороны Украины.
"По легенде учений, противник продолжает вооруженный конфликт на территории Донецкой области вдоль линии фронта. В одном из населенных пунктов он сосредоточивает основные силы и находится в готовности перейти в атаку. Впоследствии противник пытается прорвать оборону первого эшелона наших войск, проходя через минные заграждения силами танкового батальона. Далее он продолжает наступление и закрепляется на выгодном рубеже", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, по сигналу тревоги в этот район отправляются резервы командира бригады.
Как отмечается, во время учений военные отработали выход танковых подразделений на огневой рубеж, стрельбу с закрытых огневых позиций, а также преодоление минно-взрывных заграждений. В частности, инженерно-саперные подразделения бригады отрабатывали действия на минных полях во время наступления.