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РИА Новости

Силовики провели учения в районе отвода тяжелого вооружения в Донбассе

10:42 20.11.2019
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© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные
Украинские военные
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные. Архивное фото
КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Украинские силовики провели учения в районе отвода тяжелого вооружения в Донбассе, в частности, отрабатывались действия на минных полях во время наступления, сообщила в среду пресс-служба министерства обороны Украины.
"По легенде учений, противник продолжает вооруженный конфликт на территории Донецкой области вдоль линии фронта. В одном из населенных пунктов он сосредоточивает основные силы и находится в готовности перейти в атаку. Впоследствии противник пытается прорвать оборону первого эшелона наших войск, проходя через минные заграждения силами танкового батальона. Далее он продолжает наступление и закрепляется на выгодном рубеже", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
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По данным пресс-службы, по сигналу тревоги в этот район отправляются резервы командира бригады.
Как отмечается, во время учений военные отработали выход танковых подразделений на огневой рубеж, стрельбу с закрытых огневых позиций, а также преодоление минно-взрывных заграждений. В частности, инженерно-саперные подразделения бригады отрабатывали действия на минных полях во время наступления.
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Министерство обороны УкраиныДонецкая областьУкраинаВ мире
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