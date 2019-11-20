Во Владивостоке завели дело после стрельбы, устроенной молодоженами у ЗАГСа

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали молодоженов, которые стреляли в воздух у ЗАГСа во Владивостоке, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
Ранее в соцсетях и местных СМИ появилось видео, снятое у дверей ЗАГСа Первомайского района Владивостока. На нем видно, как жених делает несколько выстрелов в воздух из оружия, похожего на автомат Калашникова, также он дает невесте выстрелить в воздух из пистолета, кроме того, из пистолета стреляет один из гостей. В воскресенье, 17 ноября, в УМВД сообщили, что полиция проверяет видеозапись с инцидентом около здания ЗАГСа в Первомайском районе. Позже полицейские установили личности участников инцидента - ими оказались 24-летний местный житель и его супруга в возрасте 22 лет.
© УМВД России по Приморскому краюЗадержание подозреваемого в стрельбе около ЗАГСа во Владивостоке
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Задержание подозреваемого в стрельбе около ЗАГСа во Владивостоке
© УМВД России по Приморскому краю
© УМВД России по Приморскому краюЗадержание подозреваемого в стрельбе около ЗАГСа во Владивостоке
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Задержание подозреваемого в стрельбе около ЗАГСа во Владивостоке
© УМВД России по Приморскому краю
1 из 2
Задержание подозреваемого в стрельбе около ЗАГСа во Владивостоке
© УМВД России по Приморскому краю
2 из 2
Задержание подозреваемого в стрельбе около ЗАГСа во Владивостоке
© УМВД России по Приморскому краю
"В Приморском крае сотрудники полиции и Росгвардии задержали участников резонансного происшествия. В отделе полиции гражданин (супруг) пояснил, что 16 ноября в день своего бракосочетания взял охолощенные автомат и пистолет в аренду на сутки. После торжественной церемонии, выйдя из здания ЗАГСа, новобрачный, его супруга и приятель произвели на улице несколько выстрелов в воздух", - говорится в сообщении.
По данному факту дознавателем отдела полиции №2 УМВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
"Приморец сообщил сотрудникам полиции, что раскаивается в содеянном и публично принес извинения жителям Владивостока", - добавляет полиция.