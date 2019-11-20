Во Владивостоке завели дело после стрельбы, устроенной молодоженами у ЗАГСа

Ранее в соцсетях и местных СМИ появилось видео, снятое у дверей ЗАГСа Первомайского района Владивостока. На нем видно, как жених делает несколько выстрелов в воздух из оружия, похожего на автомат Калашникова, также он дает невесте выстрелить в воздух из пистолета, кроме того, из пистолета стреляет один из гостей. В воскресенье, 17 ноября, в УМВД сообщили, что полиция проверяет видеозапись с инцидентом около здания ЗАГСа в Первомайском районе. Позже полицейские установили личности участников инцидента - ими оказались 24-летний местный житель и его супруга в возрасте 22 лет.