СК проверит сообщение об избиении мужчиной ребенка под Смоленском

ВОРОНЕЖ, 20 ноя - РИА Новости. Следователи проверяют информацию СМИ о нападении неизвестного на возвращавшуюся из школы семилетнюю девочку в Смоленской области, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
По сведениям местного издания Readovka67, в прошлый четверг в поселке Озерный на первоклассницу, возвращавшуюся со школы привычной дорогой, сзади напал неизвестный. Он избил девочку, а участковый, со слов обратившейся к нему матери, дал понять, что без свидетелей и особых примет виновника происшествия вряд ли найдут.
"Начата доследственная проверка по появившемуся в средствах массовой информации сообщению о том, что 14 ноября 2019 года в поселке Озерный Духовщинского района Смоленской области неизвестный причинил телесные повреждения 7-летней девочке", - говорится в сообщении.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Кроме того, полиция сообщила о начале проверки в связи с информацией об отказе участкового заниматься поисками нападавшего на девочку. "Начальником УМВД назначено проведение проверки по изложенным в публикации фактам, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - уточнила РИА Новости представитель полиции.