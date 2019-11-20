СК проверит сообщение об избиении мужчиной ребенка под Смоленском

"Начата доследственная проверка по появившемуся в средствах массовой информации сообщению о том, что 14 ноября 2019 года в поселке Озерный Духовщинского района Смоленской области неизвестный причинил телесные повреждения 7-летней девочке", - говорится в сообщении.

Кроме того, полиция сообщила о начале проверки в связи с информацией об отказе участкового заниматься поисками нападавшего на девочку. "Начальником УМВД назначено проведение проверки по изложенным в публикации фактам, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - уточнила РИА Новости представитель полиции.