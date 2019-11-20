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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-20T10:33+0300
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РИА Новости

В Сирии начал работу девятый российско-турецкий патруль

10:33 20.11.2019
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© Sputnik / Sertac KayarСовместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
© Sputnik / Sertac Kayar
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Девятый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе, сообщает Минобороны РФ.
"С 10.15 20 ноября девятый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северо-западу от населенного пункта Эль-Камышлы. С воздуха воздушное патрулирование района осуществляют экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что совместное патрулирование ведется по маршруту, который стартовал от пункта таможенного перехода населенного пункта Арада-Кабира и проходит на восток вдоль сирийско-турецкой границы. Сообщается, что на маршруте патруль инспектирует обстановку в сирийских населенных пунктах.
В состав совместного патруля входят восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "БТР-80" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств. Кроме того, мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотник "Орлан-10" российской военной полиции.
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Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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