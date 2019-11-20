В Сирии начал работу девятый российско-турецкий патруль

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Девятый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе, сообщает Девятый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе, сообщает Минобороны РФ.

"С 10.15 20 ноября девятый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северо-западу от населенного пункта Эль-Камышлы. С воздуха воздушное патрулирование района осуществляют экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совместное патрулирование ведется по маршруту, который стартовал от пункта таможенного перехода населенного пункта Арада-Кабира и проходит на восток вдоль сирийско-турецкой границы. Сообщается, что на маршруте патруль инспектирует обстановку в сирийских населенных пунктах.

В состав совместного патруля входят восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "БТР-80" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств. Кроме того, мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотник "Орлан-10" российской военной полиции.