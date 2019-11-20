В Боливии число погибших из-за конфликта у НПЗ выросло до шести человек

Применение слезоточивого газа во время столкновений между сотрудниками сил безопасности и сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Число погибших в Число погибших в Боливии в результате столкновений с полицией и военными у снабжающего столицу нефтеперерабатывающего завода "Сенката" в Эль Альто возросло до 6, сообщает издание Razon

Ранее сообщалось о трех погибших и 30 пострадавших. Двое погибли от пулевых ранений.

По сообщениям местных СМИ, столкновения произошли после отправки конвоя с топливом в Ла Пас, когда протестующие попытались вернуть контроль над заводом боливийской нефтегазовой корпорации YPFB. При помощи динамита протестующие взорвали стену предприятия, после чего находящиеся внутри склада нефтепродуктов силы полиции открыли огонь.

Издание сообщает, что шестой погибший - молодой человек в возрасте 24 лет скончался в больнице от огнестрельного ранения в живот около 23.00 вторника (6.00 мск среды).

Бывшей президент страны Эво Моралес в своем Twitter заявил, что инцидент был результатом "политики геноцида" против народа. "Диктатура в лице (лидера оппозиции Карлоса) Месы, (оппозиционера Луиса) Камачо, (и. о. президента Жанин) Аньес и их сообщников … привела сегодня к гибели шести собратьев в ходе скоординированной с США операции", - написал Моралес.

Как пишет издание Razon, министр обороны Боливии Фернандо Лопес заявил, что вооруженные силы не сделали "ни одного выстрела", и отметил, что действия протестующих можно объяснить "хулиганством".

Блокада нефтеперерабатывающего завода в Сенкате сторонниками бывшего президента Эво Моралеса привела к тому, что с 14 ноября национальная нефтегазовая компания YPFB прекратила поставки бензина, дизельного топлива и сжиженного природного газа в столичный регион. В столице прекратил работу общественный транспорт. И.о. президента Жанин Аньес назначила на должность главы Национального агентства углеводородов ANH генерала армии Виктора Уго Самору, поручив ему вопрос обеспечения столичного региона топливом.