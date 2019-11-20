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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
2019-11-20T10:19+0300
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РИА Новости

Тюменская и Курганская области будут сотрудничать в области экологии

10:19 20.11.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГород Тюмень
Город Тюмень
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Соглашение, направленное на стабилизацию экологической ситуации в двух соседних регионах, подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Курганской области Вадим Шумков, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы тюменского губернатора.
Тюменскую и Курганскую области связывает общая водная артерия - река Тобол. Она протекает по Заводоуковскому городскому округу, Ялуторовскому, Ярковскому, Упоровскому и Тобольскому районам. Речная вода используется на производственные нужды, для орошения сельскохозяйственных угодий, водоснабжения.
"Тюменская область заинтересована в сохранении экологического благополучия этого общего водного объекта", - сказал Моор.
В свою очередь глава Курганской области Вадим Шумков отметил, что существующие канализационные системы в городе Кургане не справляются с нагрузкой. Эти объекты были построены в середине прошлого века и не ремонтировались, что приводит к попаданию в реки Тобол, Миасс, Исеть неочищенных канализационных сточных вод. Это несет существенные риски возникновения неблагоприятных экологических ситуаций.
Губернатор Тюменской области Александр Моор
18 ноября, 11:20Тюменская область
Власти Тюменской области, профсоюзы и работодатели подписали соглашение
"Для оперативного решения этого вопроса требуется объединить усилия регионов. Самостоятельно Курганская область не может справиться с этой серьезной проблемой", - пояснил Шумков.
Мероприятия, которые будут выполнены в рамках заключенного сегодня соглашения и совместное их финансирование позволят решить вопросы, которые напрямую влияют на экологическое благополучие и безопасность жителей Тюменской и Курганской областей.
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Тюменская областьВадим ШумковАлександр Моор
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