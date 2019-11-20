Тюменская и Курганская области будут сотрудничать в области экологии

ТЮМЕНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Соглашение, направленное на стабилизацию экологической ситуации в двух соседних регионах, подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Курганской области Вадим Шумков, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы тюменского губернатора.

Тюменскую и Курганскую области связывает общая водная артерия - река Тобол. Она протекает по Заводоуковскому городскому округу, Ялуторовскому, Ярковскому, Упоровскому и Тобольскому районам. Речная вода используется на производственные нужды, для орошения сельскохозяйственных угодий, водоснабжения.

"Тюменская область заинтересована в сохранении экологического благополучия этого общего водного объекта", - сказал Моор.

В свою очередь глава Курганской области Вадим Шумков отметил, что существующие канализационные системы в городе Кургане не справляются с нагрузкой. Эти объекты были построены в середине прошлого века и не ремонтировались, что приводит к попаданию в реки Тобол, Миасс, Исеть неочищенных канализационных сточных вод. Это несет существенные риски возникновения неблагоприятных экологических ситуаций.

"Для оперативного решения этого вопроса требуется объединить усилия регионов. Самостоятельно Курганская область не может справиться с этой серьезной проблемой", - пояснил Шумков.