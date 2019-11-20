В Красноярском крае завели дело после гибели трех человек при пожаре

КРАСНОЯРСК, 20 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пожилого мужчины и двух его внучек во время пожара на юге Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пожилого мужчины и двух его внучек во время пожара на юге Красноярского края , сообщает региональный главк СК РФ

Огонь вспыхнул в ночь на среду в двухквартирном жилом доме в Ермаковском районе, по предварительным данным, из-за замыкания электропроводки.

По данным Следственного комитета, погиб 60-летний хозяин дома. Его 60-летняя супруга, а также внучки девяти и тринадцати лет попали в больницу, где, несмотря на все усилия врачей, девочки скончались.