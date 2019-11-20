В Красноярском крае завели дело после гибели трех человек при пожаре

КРАСНОЯРСК, 20 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пожилого мужчины и двух его внучек во время пожара на юге Красноярского края, сообщает региональный главк СК РФ.
Огонь вспыхнул в ночь на среду в двухквартирном жилом доме в Ермаковском районе, по предварительным данным, из-за замыкания электропроводки.
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По данным Следственного комитета, погиб 60-летний хозяин дома. Его 60-летняя супруга, а также внучки девяти и тринадцати лет попали в больницу, где, несмотря на все усилия врачей, девочки скончались.
"Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"... В настоящее время устанавливаются все обстоятельства", - говорится в релизе.