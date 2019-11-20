Силовики десять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

Планы от "Б" до бесконечности. Киев ищет запасные варианты В Киеве бесперебойно работает генератор идей. Самые светлые умы корпят над созданием планов решения конфликта на Донбассе. Идеи сыплются как из рога изобилия. Только почему-то самые очевидные остаются в стороне.