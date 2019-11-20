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РИА Новости

Силовики десять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

09:58 20.11.2019
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© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные
Украинские военные
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские силовики десять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 13 нарушениях режима прекращения огня.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
19 ноября, 17:56Акценты
Планы от "Б" до бесконечности. Киев ищет запасные вариантыВ Киеве бесперебойно работает генератор идей. Самые светлые умы корпят над созданием планов решения конфликта на Донбассе. Идеи сыплются как из рога изобилия. Только почему-то самые очевидные остаются в стороне.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило десять раз ", - сказал представитель ведомства.
При обстрелах применялось стрелковое вооружение. В зоне обстрела оказались районы семи населенных пунктов республики.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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