Силовики десять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские силовики десять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 13 нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило десять раз ", - сказал представитель ведомства.
При обстрелах применялось стрелковое вооружение. В зоне обстрела оказались районы семи населенных пунктов республики.