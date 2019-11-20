В Госдуме ответили на призыв Эстонии вернуть "аннексированные территории"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. У заявления спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Россия "аннексировала" часть эстонских территорий и теперь должна их вернуть, нет перспектив, рассказал в беседе с RT Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Он подчеркнул, что никакой аннексии не было.
По словам Морозова, Эстонии гораздо выгоднее строить конструктивные взаимоотношения с Россией.
"Здесь перспективы никакой нет у подобных заявлений. Я думаю, со временем эстонцы поймут, что этот неконструктивный подход не принесет результатов, и будут все-таки на взаимовыгодных условиях строить наши отношения", — пояснил он.
Ранее спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас написал в фейсбуке, что Россия должна вернуть республике "аннексированные" пять процентов территории.
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Так он прокомментировал заявление директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева в интервью РИА Новости о недействительности Тартуского мирного договора.
По словам дипломата, при обсуждении ратификации пограничного договора между двумя государствами Таллин отсылает к не имеющему юридической силы документу, предполагающему фактически территориальные претензии к Москве.
Беляев выразил надежду, что Эстония будет соблюдать свою часть обязательств по вопросу ратификации, в том числе отказ от "политических довесков".