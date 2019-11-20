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РИА Новости

СК проверит данные о жительнице Якутска, оставившей четырех детей без еды

09:33 20.11.2019
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© Фото : МВД по республике Саха (Якутия)Дом, где были оставлены дети
Дом, где были оставлены дети
© Фото : МВД по республике Саха (Якутия)
Дом, где были оставлены дети. Архивное фото
ЯКУТСК, 20 ноя – РИА Новости. Следователи начали проверку по признакам истязания и халатности в отношении матери, оставившей четырех малолетних детей на двое суток одних под замком без еды и воды, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по Якутии Надежда Дворецкая.
Следователи изучат условия проживания и воспитания малолетних детей, а также дадут оценку действиям сотрудников социальных служб.
"Для установления причин и обстоятельств произошедшего руководителем следственного управления СКР по республике Саха (Якутия) назначена процессуальная проверка по признакам истязания и халатности", - отмечает она.
Ранее сообщалось, что в одном из поселков Амгинского района Якутии возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней женщины, которая на двое суток оставила четырех детей в возрасте от 10 месяцев до 7 лет на двое суток в запертом доме без еды и воды. Обессиленных малышей обнаружил инспектор ПДН во время обхода участка. Местонахождение матери было установлено на третьи сутки. Женщина находилась в доме своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время младенец находится в больнице, старшие дети временно определены в детдом.
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