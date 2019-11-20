СК проверит данные о жительнице Якутска, оставившей четырех детей без еды

Ранее сообщалось, что в одном из поселков Амгинского района Якутии возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней женщины, которая на двое суток оставила четырех детей в возрасте от 10 месяцев до 7 лет на двое суток в запертом доме без еды и воды. Обессиленных малышей обнаружил инспектор ПДН во время обхода участка. Местонахождение матери было установлено на третьи сутки. Женщина находилась в доме своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время младенец находится в больнице, старшие дети временно определены в детдом.