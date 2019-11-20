На Урале потушили крупный пожар в ангаре со строительной спецтехникой

"Тушение пожара осложнялось низкой температурой окружающего воздуха и нахождением внутри большого количества ёмкостей с горюче-смазочными материалами. Пожар ликвидирован в 3.50 (мск)", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, огнём были повреждены 14 единиц спецтехники. Пожарным удалось эвакуировать из ангара шесть единиц спецтехники и предотвратить распространение огня на два примыкающих к ангару двухэтажных административных здания.