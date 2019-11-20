На Урале потушили крупный пожар в ангаре со строительной спецтехникой

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Металлический ангар со строительной спецтехникой горел на площади 1000 квадратных метров в Свердловской области, спасателям удалось ликвидировать огонь, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Как сообщается на сайте ведомства, 19 ноября в 22.51 (20.51 мск) поступило сообщение о пожаре в городе Верхняя Салда, на улице Евстигнеева, в доме 1. Пожар возник в металлическом ангаре со строительной спецтехникой на площади 1000 квадратных метров.
"Тушение пожара осложнялось низкой температурой окружающего воздуха и нахождением внутри большого количества ёмкостей с горюче-смазочными материалами. Пожар ликвидирован в 3.50 (мск)", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, огнём были повреждены 14 единиц спецтехники. Пожарным удалось эвакуировать из ангара шесть единиц спецтехники и предотвратить распространение огня на два примыкающих к ангару двухэтажных административных здания.
Добавляется, что информация о погибших и пострадавших не поступала. В тушении пожара были задействованы 45 человек, 15 единиц техники.