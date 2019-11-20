На Сахалине устранили последствия циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Работы по ликвидации последствий циклона, пришедшего в понедельник на Сахалин и Курилы, завершены, информирует в среду региональный главк МЧС России.
"В среду полностью восстановлено электроснабжение, нарушенное из-за метели и снегопада в населенных пунктах шести муниципальных образований острова. Открыт проезд по всем автодорогам области, полностью возобновлено междугороднее автобусное сообщение", - говорится в распространенном ведомством сообщении.
По информации главка, аэропорт Южно-Сахалинска, паромная переправа Ванино – Холмск и железная дорога работают в штатном режиме.
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