На Сахалине устранили последствия циклона

"В среду полностью восстановлено электроснабжение, нарушенное из-за метели и снегопада в населенных пунктах шести муниципальных образований острова. Открыт проезд по всем автодорогам области, полностью возобновлено междугороднее автобусное сообщение", - говорится в распространенном ведомством сообщении.