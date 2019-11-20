Источник: в Красноярском крае три человека погибли при пожаре в доме

По данным МЧС по краю, пожар произошел в одноэтажном двухквартирном жилом доме. На момент прибытия сотрудников пожарно-спасательного гарнизона огнем были охвачены веранда, кровля и перекрытия одной из квартир. Жильцы второй квартиры эвакуировались самостоятельно.

"Более трех часов понадобилось пожарным для того, чтобы справиться с огнем, пожар был ликвидирован на площади 282 квадратных метров, к тушению привлекались 24 человека и 7 единиц техники, в том числе от МЧС - 22 человека и 4 единицы техники. В результате происшествия погибли и пострадали люди", - сообщили в МЧС.