Источник: в Красноярском крае три человека погибли при пожаре в доме

КРАСНОЯРСК, 20 ноя - РИА Новости. Три человека, из них двое детей, погибли при пожаре в доме в ночь на среду в Ермаковском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Горел жилой дом, погибли двое детей и пожилой мужчина", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС по краю, пожар произошел в одноэтажном двухквартирном жилом доме. На момент прибытия сотрудников пожарно-спасательного гарнизона огнем были охвачены веранда, кровля и перекрытия одной из квартир. Жильцы второй квартиры эвакуировались самостоятельно.
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"Более трех часов понадобилось пожарным для того, чтобы справиться с огнем, пожар был ликвидирован на площади 282 квадратных метров, к тушению привлекались 24 человека и 7 единиц техники, в том числе от МЧС - 22 человека и 4 единицы техники. В результате происшествия погибли и пострадали люди", - сообщили в МЧС.
В ходе проведенных мероприятий дознаватели МЧС и эксперт испытательной пожарной лабораторий установили, что предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.