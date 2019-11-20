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РИА Новости

Силовики дважды за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

08:42 20.11.2019 (обновлено: 08:43 20.11.2019)
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© РИА Новости Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе . Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Украинские силовики два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 18 ноября украинские силовики также два раза нарушили режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
"За 19 ноября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР. Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов по населенным пунктам Санжаровка и Фрунзе.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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