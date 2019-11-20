Под Хабаровском семья создала нарколабораторию, выкупив для этого ферму

Сотрудники ОМОНа во время задержания организаторов лаборатории по производству синтетических наркотиков под Хабаровском

© Управление на транспорте МВД России по ДФО Сотрудники ОМОНа во время задержания организаторов лаборатории по производству синтетических наркотиков под Хабаровском

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя — РИА Новости. Организаторами крупнейшей в истории Организаторами крупнейшей в истории Дальнего Востока нарколаборатории под Хабаровском , где нашли 25 килограммов синтетических наркотиков, стала местная семья, выкупившая заброшенную ферму, сообщает управление на транспорте МВД России по ДФО.

Накануне управление сообщило, что транспортные полицейские ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков. Изъято около 25 килограммов синтетических наркотиков и свыше четырех тонн прекурсоров для их изготовления. Других подробностей не сообщалось.

© Фото : Управление на транспорте МВД России по ДФО Лаборатория по производству синтетических наркотиков под Хабаровском © Фото : Управление на транспорте МВД России по ДФО Лаборатория по производству синтетических наркотиков под Хабаровском

"Участники группы, в которую входили муж, жена и брат жены, ранее занимавшиеся сбытом наркотических средств бесконтактным способом, посредством сети интернет организовали нарколабораторию, выкупив для этого по поддельным документам за три миллиона рублей бывшее фермерское хозяйство, расположенное вдали от населенных пунктов. Указания об организации производства и денежные средства фигуранты получали от организатора через интернет", — говорится в сообщении.

По данным полиции, лаборатория была оснащена самым современным оборудованием, рефрижераторами, вытяжками, дорогостоящими респираторами и комбинезонами для личной защиты. Фигуранты смогли организовать практически безотходное производство наркотиков. Продавали их бесконтактным способом через курьеров и в ДФО, и в западные регионы страны.

Из изъятых прекурсоров фигуранты смогли бы изготовить порядка 400 килограммов наркотиков. Также на ферме они выращивали для личного потребления свыше 40 кустов конопли.