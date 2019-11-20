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РИА Новости

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

05:50 20.11.2019 (обновлено: 11:21 20.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗимний Санкт-Петербург
Зимний Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. На севере европейской территории России, в Красноярском крае и на Урале средняя температура воздуха в декабре будет​ выше нормы. Об этом рассказал "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко.
По его словам, теплее обычного будет и в Москве и Подмосковье. Снег в столице выпадет не раньше начала декабря. Несмотря на похолодание, в ближайшие дни осадков практически не будет.
Тищенко отметил, что на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Южном и Северо-Кавказском округах отклонение температуры от нормы маловероятно.
При этом он уточнил, что привел лишь предварительный прогноз. Точная информация о погоде в декабре появится в конце ноября.
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
Февраль, по данным синоптиков, будет холоднее прошлогоднего в Центральном и на большей части Северо-Западного федерального округа. При этом в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке температура, как ожидается, превысит норму.
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ГидрометцентрМоскваКрасноярский крайРоссияОбщество
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