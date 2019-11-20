В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. На севере европейской территории России, в Красноярском крае и на Урале средняя температура воздуха в декабре будет​ выше нормы. Об этом рассказал " На севере европейской территории России, в Красноярском крае и на Урале средняя температура воздуха в декабре будет​ выше нормы. Об этом рассказал " Российской газете " заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко.

По его словам, теплее обычного будет и в Москве и Подмосковье. Снег в столице выпадет не раньше начала декабря. Несмотря на похолодание, в ближайшие дни осадков практически не будет.

Тищенко отметил, что на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Южном и Северо-Кавказском округах отклонение температуры от нормы маловероятно.

При этом он уточнил, что привел лишь предварительный прогноз. Точная информация о погоде в декабре появится в конце ноября.

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.