В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. На севере европейской территории России, в Красноярском крае и на Урале средняя температура воздуха в декабре будет выше нормы. Об этом рассказал "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко.
По его словам, теплее обычного будет и в Москве и Подмосковье. Снег в столице выпадет не раньше начала декабря. Несмотря на похолодание, в ближайшие дни осадков практически не будет.
Тищенко отметил, что на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Южном и Северо-Кавказском округах отклонение температуры от нормы маловероятно.
При этом он уточнил, что привел лишь предварительный прогноз. Точная информация о погоде в декабре появится в конце ноября.
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
Февраль, по данным синоптиков, будет холоднее прошлогоднего в Центральном и на большей части Северо-Западного федерального округа. При этом в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке температура, как ожидается, превысит норму.