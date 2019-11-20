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РИА Новости

Йеменские повстанцы отпустили захваченные южнокорейские суда и моряков

05:04 20.11.2019
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© AP Photo / Hani MohammedБоевики-хуситы в столице Йемена Сане
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане
© AP Photo / Hani Mohammed
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане. Архивное фото
СЕУЛ, 20 ноя – РИА Новости. Йеменские повстанцы-хуситы спустя двое суток отпустили захваченные в районе Красного моря два южнокорейских и одно саудовское судно вместе с экипажами, сообщает МИД Республики Корея.
"Захваченные в Йемене 17 ноября около 21.50 и удерживаемые с тех пор суда (три судна: два южнокорейских, одно саудовское), а также экипаж (16 человек, включая двоих южнокорейских моряков), были освобождены 19 ноября около 18.40, то есть всего через 45 часов после возникновения инцидента. Это результат тесной кооперации с США и другими дружественными государствами, а также странами региона, такими как Саудовская Аравия, Йемен, Оман и ОАЭ, для скорейшего разрешения ситуации", - говорится в сообщении ведомства.
Отпущенные суда должны в 6.00 по местному времени выйти в направлении саудовского порта Джизан, куда они прибудут через два дня.
В связи с данным инцидентом южнокорейский МИД дал указание усилить меры безопасности на судах с южнокорейскими экипажами.
Повстанцы-хуситы
19 ноября, 05:37
МИД Южной Кореи сообщил, что хуситы захватили буксир с двумя ее гражданами
Ранее официальный представитель арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики заявил, что повстанцы-хуситы из движения "Ансар Алла" захватили буксир с южнокорейской буровой установкой. Информационный центр правительства хуситов, в свою очередь, отметил, что судно было остановлено для того, чтобы определить, принадлежит ли оно "странам-агрессорам" или на самом деле связано с Южной Кореей. В случае подтверждения принадлежности Южной Корее суда обещали отпустить.
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Ансар АллаКрасное мореЙеменЮжная КореяСШАВ мире
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