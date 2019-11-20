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РИА Новости

Инженер самого длинного морского моста рассказал о сложностях строительства

05:03 20.11.2019 (обновлено: 10:59 20.11.2019)
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© РИА Новости / Анна РаткоглоМост между городами Гонконг, Макао и Чжухай
Мост между городами Гонконг, Макао и Чжухай
© РИА Новости / Анна Раткогло
ЧЖУХАЙ (Китай), 20 ноя — РИА Новости, Анна Раткогло. Строительство самого крупного морского моста в мире, который связал Гонконг, Макао и город Чжухай китайской провинции Гуандун, было сопряжено с целым комплексом проблем, включая сложные природные условия и разницу в законах, рассказал РИА Новости главный инженер моста Ли Цзян.
"Для меня этот мост остается самым сложным проектом, так как при его строительстве был целый ряд проблем, каждую из которых по той или иной причине можно назвать самой сложной. Во-первых, для того, чтобы построить мост такого масштаба в открытом море, нам пришлось столкнуться с влиянием природных сил, помехой был сильнейший ветер, а иногда и тайфуны, условия осложняли высокие волны, поэтому я считаю преодоление всех этих преград очень большим вызовом", — рассказал Ли Цзян.
Другой вызов, по его словам, — это сам инженерный проект, так как он включает и надводный мост, и подводный тоннель, и искусственные острова.
"Помимо этих двух, были еще проблемы, связанные с тем, что у трех сторон (Гонконг, Макао, Чжухай. — Прим. ред.) разные политические системы, законы, валюты, и реализовать проект с учетом всего указанного было крайне сложно", — указал он.
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Мост протяженностью 55 километров, связавший три города, открылся осенью прошлого года. Он был признан самым длинным в мире морским мостом. Идея соединить Гонконг и провинцию Гуандун возникла еще в конце 1980-х годов, однако строительство началось в декабре 2009 года. В итоге время путешествия из Гонконга в Чжухай сократилось с трех часов до 30 минут.
Инвестиции в сооружение составили 127 миллиардов юаней (около 18,8 миллиарда долларов).
Вес стального моста превышает 400 тысяч тонн, как отметил Ли Цзян. Он должен прослужить до 120 лет и рассчитан на то, чтобы выдержать сильнейший тайфун со скоростью ветра свыше 300 километров в час и землетрясение магнитудой восемь.
При его проектировании учитывалось, что этот район — один из самых судоходных в Китае: пролеты расположены на должной высоте, а расстояние между опорами достаточно для передвижения судов. Работа моста также не должна отразиться на эффективности международных аэропортов Гонконга и Макао.
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К проектированию были привлечены сотни научно-исследовательских организаций. Число зарегистрированных патентов, задействованных при строительстве, превысило одну тысячу.
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