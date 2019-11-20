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РИА Новости

Избранный президент Аргентины обсудил с главой МВФ обязательства страны

04:03 20.11.2019
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© AP Photo / Natacha PisarenkoИзбранный президент Аргентины Альберто Фернандес
Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес обсудил по телефону с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой обязательства страны перед фондом, сообщила пресс-службы Фернандеса.
"Мы собираемся предложить устойчивый экономический план и соглашение об оплате, которое мы можем выполнить, без дальнейших корректировок", - заявил Фернандес.
Избранный президент отметил, что Аргентина переживает "особенно трудное время", но подчеркнул, что страна "может предложить план, чтобы решить проблемы Аргентины и иметь возможность погасить задолженность перед МВФ и остальными кредиторами".
Глава МВФ в свою очередь проявила интерес к программе, которую обещает осуществить следующее правительство, и, в частности, к "социальному пакту", который Фернандес хочет заключить, чтобы снизить инфляцию.
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"Мы разделяем эту цель, и мы хотели бы, чтобы Аргентина оставила позади циклы подъема и спада для достижения устойчивой траектории роста", - отметила Георгиева во время телефонного разговора.
МВФ в середине октября существенно ухудшил прогноз по падению ВВП Аргентины до 3,1% в текущем году. Не восстановится экономика страны и в 2020 году - опустится на 1,3%, следует из доклада фонда.
В последнее время Аргентина переживает усугубление экономического кризиса, что было вызвано итогами президентских праймериз, когда левоцентристская оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение. На этом фоне власти страны заявили, что начинают переговоры с МВФ по пересмотру сроков погашения долга.
В конце июня 2018 года фонд одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Затем, в конце октября, МВФ согласовал увеличение общего размера программы финансирования страны до 56,3 миллиарда долларов.
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Альберто ФернандесКристалина ГеоргиеваАргентинаМВФМоскваВ миреЭкономика
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