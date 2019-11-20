Избранный президент Аргентины обсудил с главой МВФ обязательства страны

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Избранный президент Аргентины Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес обсудил по телефону с главой Международного валютного фонда ( МВФ ) Кристалиной Георгиевой обязательства страны перед фондом, сообщила пресс-службы Фернандеса.

"Мы собираемся предложить устойчивый экономический план и соглашение об оплате, которое мы можем выполнить, без дальнейших корректировок", - заявил Фернандес.

Избранный президент отметил, что Аргентина переживает "особенно трудное время", но подчеркнул, что страна "может предложить план, чтобы решить проблемы Аргентины и иметь возможность погасить задолженность перед МВФ и остальными кредиторами".

Глава МВФ в свою очередь проявила интерес к программе, которую обещает осуществить следующее правительство, и, в частности, к "социальному пакту", который Фернандес хочет заключить, чтобы снизить инфляцию.

"Мы разделяем эту цель, и мы хотели бы, чтобы Аргентина оставила позади циклы подъема и спада для достижения устойчивой траектории роста", - отметила Георгиева во время телефонного разговора.

МВФ в середине октября существенно ухудшил прогноз по падению ВВП Аргентины до 3,1% в текущем году. Не восстановится экономика страны и в 2020 году - опустится на 1,3%, следует из доклада фонда.

В последнее время Аргентина переживает усугубление экономического кризиса, что было вызвано итогами президентских праймериз, когда левоцентристская оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение. На этом фоне власти страны заявили, что начинают переговоры с МВФ по пересмотру сроков погашения долга.