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РИА Новости

Исследование: россиян чаще всего премируют за перевыполнение показателей

03:13 20.11.2019 (обновлено: 08:48 20.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Чаще всего россияне получают премии за перевыполнение показателей (61%), переработки (51%), предложения новых методов в работе (29%) и участие в различных мероприятиях (19%), показало исследование "Авито Работа", имеющееся в распоряжении РИА Новости.
При этом мужчины (59%) чаще получают премию за переработки, чем женщины (38%). Реже всего переработки дополнительно оплачиваются в Северо-Западном федеральном округе (35% респондентов), а чаще всего - в Сибирском и Дальневосточном (57%).
Согласно данным исследования, две трети россиян (66%) заявили, что у них на работе есть возможность получать премии, менее трети (28%) отметили, что такой возможности в их компании нет. Доля респондентов, заявивших об отсутствии премий, из сферы микро и малого бизнеса (38%) оказалась выше, чем в среднем (22%) и крупном бизнесе (22%).
Женщины чаще мужчин заявляют о невозможности получить премию (31% против 26%), отмечается в исследовании. Чаще всего о невозможности получить премию заявляли респонденты 45-54 лет (34%), а также россияне, работающие в Центральном федеральном округе, исключая столицу (38%). Респонденты из Москвы и Подмосковья, напротив, чаще отмечают, что такая возможность есть (73%).
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Исследование показало, что наиболее распространенными критериями при выборе работы являются стабильность зарплаты и выплаты в срок (68%), размер зарплаты (66%), "белая" зарплата (34%) и наличие премий и материальных бонусов (28%), а также понятная система выплат без необоснованных штрафов (28%).
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