Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T01:33+0300
https://ria.ru/20191120/1561142940.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150818/19/1508181968_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_747b671737ca23aacbfeadabe3913ba2.jpg
РИА Новости

Волкер заявил, что не оказывал давления на украинские власти из-за Байдена

00:49 20.11.2019 (обновлено: 01:33 20.11.2019)
75
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker Экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker
Экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил на слушаниях по импичменту, что не требовал от украинских властей вести расследование по Джо Байдену.
Демократы начали процесс импичмента против президента Дональда Трампа, подозревая, что он задержал военную помощь Украине и требовал в ответ на разморозку помощи расследования против своего политического оппонента — кандидата в президенты Джо Байдена. Во вторник в палате представителей открылась вторая неделя открытых слушаний по импичменту.
"Я никогда не знал и не участвовал сознательно в попытках заставить Украину провести расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена", - сказал Волкер на слушаниях в комитете палаты по разведке.
Он добавил, что никогда не обсуждал Байдена с украинскими властями и не участвовал в телефонных переговорах Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским 25 июля, которые спровоцировали расследование по импичменту.
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
00:30
Трамп воспринял избрание Зеленского с глубоким скептицизмом, заявил Волкер
Волкер также заявил, что не был в курсе того, что военная помощь Украине могла быть связана с требованием расследования по Байдену.
"Я не знал о какой-либо связи между задержкой помощи по безопасности и тем, чтобы Украина проводила расследования. Никто никогда мне этого не говорил, и я никогда не говорил украинцам о наличии такой связи", - заверил Волкер.
030000
Обсудить 0
Импичмент Дональда ТрампаКурт ВолкерДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Волкер заявил, что не заставлял Украину вести расследование против Байдена
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет!
Инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Гутерреш выступил за укрепление сотрудничества ООН и ШОС
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
Столтенберг объяснил, почему военные расходы в НАТО выше, чем у России
Заседание Палаты представителей США
Палата представителей США приняла временный бюджет до 20 декабря
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии
Патриарх Кирилл отметит свое 73-летие литургией в храме Христа Спасителя
Матеуш Моравецкий
Сейм Польши выразил вотум доверия правительству
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
В НАТО обсудят усиление КНР, организацию саммита и состояние связей в союзе
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
Пушков прокомментировал заявление Германии по транзиту газа через Украину
Подполковник армии США, ветеран иракской войны Александр Виндман
Американскому подполковнику предлагали стать главой Минобороны Украины
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил об увеличении военного контингента США в Саудовской Аравии
Супермодель Ирина Шейк
Ирина Шейк возглавила рейтинг журнала Maxim
Здание киноцентра Соловей на Красной Пресне в Москве
Киноцентр "Соловей" попрощался со своими зрителями
Флаг на здании министерства обороны РФ
Коллегия Минобороны обсудит проект гособоронзаказа
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил Китаю пошлинами в случае провала торговой сделки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан
02:27Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ
02:06Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией
01:51Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
01:27Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом
01:26Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
01:21Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию
01:14Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили
01:05В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане
01:00В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека
00:57На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому
00:55Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена
00:53Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции
00:43Нетаньяху призвал партии создать кабмин для аннексии Иорданской долины
00:41В Индии деревенские жители избили австралийского туриста
00:38В ЦМТ пройдет ежегодный инвестфорум "Россия зовет!"
00:35В Москве секретари совбезов стран СНГ обсудят вопросы безопасности
00:31Медведев обсудит правозащитную деятельность "Единой России"
00:30Трамп воспринял избрание Зеленского с глубоким скептицизмом, заявил Волкер
00:29Соловьев раскритиковал Зеленского за его поведение
Лента новостейМолния