Волкер заявил, что не оказывал давления на украинские власти из-за Байдена

ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Бывший спецпредставитель США по Украине Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил на слушаниях по импичменту, что не требовал от украинских властей вести расследование по Джо Байдену

Демократы начали процесс импичмента против президента Дональда Трампа, подозревая, что он задержал военную помощь Украине и требовал в ответ на разморозку помощи расследования против своего политического оппонента — кандидата в президенты Джо Байдена. Во вторник в палате представителей открылась вторая неделя открытых слушаний по импичменту.

"Я никогда не знал и не участвовал сознательно в попытках заставить Украину провести расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена", - сказал Волкер на слушаниях в комитете палаты по разведке.

Он добавил, что никогда не обсуждал Байдена с украинскими властями и не участвовал в телефонных переговорах Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским 25 июля, которые спровоцировали расследование по импичменту.

Волкер также заявил, что не был в курсе того, что военная помощь Украине могла быть связана с требованием расследования по Байдену.