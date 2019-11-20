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РИА Новости

Трамп воспринял избрание Зеленского с глубоким скептицизмом, заявил Волкер

00:30 20.11.2019 (обновлено: 00:49 20.11.2019)
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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп воспринял избрание Владимира Зеленского президентом Украины с глубоким скептицизмом и называл Украину "коррумпированной страной, полной ужасных людей", заявил на слушаниях по импичменту в конгрессе бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он приписал это влиянию адвоката Трампа, бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани.
"Проблема в том, что, несмотря на единодушную позитивную оценку и рекомендации тех, кто участвовал в американской делегации на инаугурации президента Зеленского, президент Трамп получал другие, негативные сообщения об Украине и президенте Зеленском. Эти негативные рассказы... были переданы президенту бывшим мэром Руди Джулиани", - рассказал Волкер.
По его словам, он понял это на встрече делегации с Трампом 23 мая после возвращения с инаугурации Зеленского.
"Мы подчеркнули наш вывод, что президент Зеленский — это лучший шанс на то, чтобы вытащить Украину из коррупционного болота, за последние более чем 20 лет. Мы призывали его (Трампа — ред.) пригласить президента Зеленского в Белый дом", - добавил он.
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"Президент был настроен очень скептически. Учитывая историю коррупции на Украине, это понятно. Он сказал, что Украина — коррумпированная страна, полная ужасных людей. Он сказал, что они пытались, цитирую, "Сбросить меня", - заявил Волкер. Он имел в виду теорию, согласно которой Украина вмешивалась в выборы в США и пыталась добиться того, чтобы Трампа не избрали президентом.
По словам Волкера, он понял, что у Трампа "глубоко укоренившееся в прошлом негативное мнение об Украине".
Вторая неделя публичных слушаний по импичменту Дональду Трампу открылась во вторник в комитете по разведке палаты представителей конгресса США. Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в ответ на разморозку помощи провести расследование против своего политического оппонента — кандидата в президенты США Джо Байдена.
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Импичмент Дональда ТрампаРуди ДжулианиДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАВ мире
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