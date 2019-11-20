Трамп воспринял избрание Зеленского с глубоким скептицизмом, заявил Волкер

ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп воспринял избрание Владимира Зеленского президентом Украины с глубоким скептицизмом и называл Украину "коррумпированной страной, полной ужасных людей", заявил на слушаниях по импичменту в конгрессе бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он приписал это влиянию адвоката Трампа, бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани.
"Проблема в том, что, несмотря на единодушную позитивную оценку и рекомендации тех, кто участвовал в американской делегации на инаугурации президента Зеленского, президент Трамп получал другие, негативные сообщения об Украине и президенте Зеленском. Эти негативные рассказы... были переданы президенту бывшим мэром Руди Джулиани", - рассказал Волкер.
По его словам, он понял это на встрече делегации с Трампом 23 мая после возвращения с инаугурации Зеленского.
"Мы подчеркнули наш вывод, что президент Зеленский — это лучший шанс на то, чтобы вытащить Украину из коррупционного болота, за последние более чем 20 лет. Мы призывали его (Трампа — ред.) пригласить президента Зеленского в Белый дом", - добавил он.
"Президент был настроен очень скептически. Учитывая историю коррупции на Украине, это понятно. Он сказал, что Украина — коррумпированная страна, полная ужасных людей. Он сказал, что они пытались, цитирую, "Сбросить меня", - заявил Волкер. Он имел в виду теорию, согласно которой Украина вмешивалась в выборы в США и пыталась добиться того, чтобы Трампа не избрали президентом.
По словам Волкера, он понял, что у Трампа "глубоко укоренившееся в прошлом негативное мнение об Украине".
Вторая неделя публичных слушаний по импичменту Дональду Трампу открылась во вторник в комитете по разведке палаты представителей конгресса США. Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в ответ на разморозку помощи провести расследование против своего политического оппонента — кандидата в президенты США Джо Байдена.