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РИА Новости

В НАТО обсудят усиление КНР, организацию саммита и состояние связей в союзе

00:20 20.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО). Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Усиление позиций Китая, будущее контроля над вооружениями и стратегия по космосу, "угрозы" со стороны РФ, а также подготовка к декабрьскому саммиту станут основными темами министерского совета НАТО в Брюсселе, но повестку может затмить дискуссия о состоянии "мозга" альянса.
Министры иностранных дел стран НАТО встретятся в Брюсселе в среду, чтобы завершить подготовку ко встрече лидеров стран НАТО в Лондоне в начале декабря. Ожидается, что министры иностранных дел признают космос в качестве одной из оперативных сфер альянса наряду с воздушным, наземным, морским и киберпространством.
"Космос имеет важное значение для обороны Североатлантического альянса, для раннего предупреждения, связи и навигации", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии переговоров, заверив, что подход альянса к космосу при этом останется "оборонительным", а "НАТО не намерена размещать оружие в космосе".
Министры также обсудят другие стратегические вопросы, включая подход НАТО к отношениям с Россией, последствия для альянса от "подъема Китая", энергетическую безопасность и будущее контроля над вооружениями. Обсуждение Китая едва ли не впервые официально включено в повестку министерских переговоров, что говорит о важности, которую альянс начинает придавать этому направлению.
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"Мы видим, что Китай скоро будет иметь самую большую экономику в мире. У них второй по величине оборонный бюджет. Китай вкладывает значительные средства в современные военные возможности, включая новые передовые межконтинентальные баллистические ракеты, гиперзвуковое оружие, планеры и так далее. Так что это, конечно, значительные военные возможности, которые влияют на нашу безопасность", - сказал Столтенберг, добавив, что Китай сам "приближается к нам" из-за активности в Африке, в Арктике и Европе.
Говоря об отношениях с РФ, генсек НАТО подтвердил необходимость сохранения "двуединого" подхода к отношениям с Москвой, предполагающего сильную оборону и готовность к диалогу. "Я ожидаю, что союзники подтвердят этот подход, когда они также встретятся в Лондоне. Это означает, что нам нужно сильное сдерживание и оборона. Но в то же время мы всегда будем стремиться к улучшению отношений с Россией, потому что Россия - наш сосед", - сказал он.
Столтенберг также высказался за выработку "сбалансированного и заслуживающего доверия" режима по контролю над вооружениями, но считает, что "пока рано" говорить, что "как именно мы будем включать вооружения средней дальности в новый режим контроля над вооружениями".
Однако значимое место в дискуссиях может занять особая позиция французского лидера Эммануэля Макрона, заявившего недавно, к удивлению союзников, о "смерти мозга" НАТО. Подавляющее большинство стран альянса с такой оценкой не согласились. Чтобы сгладить ситуацию перед саммитом в Лондоне, Столтенберг посетит на следующей неделе Париж для переговоров с французским президентом.
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"Я думаю, что это лучший способ решить любые разногласия, сесть и обсудить их, полностью понять мотивы. Сегодня я могу сказать, что если мы посмотрим на то, что НАТО сделала за последние годы, то мы увидим очень подвижный, очень сильный, очень адаптивный альянс. Мы осуществили самое крупное укрепление нашей коллективной обороны за последние десятилетия. США не покидают Европу, а фактически возвращаются в Европу… Мы вместе, Северная Америка и Европа, делаем больше, чем мы делали десятилетиями", - пояснил свою позицию генсек НАТО.
"Нам нужна сильная Европа и нам нужна сильная НАТО. Здесь нет никакого противоречия", - заключил он.
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Эммануэль МакронНАТОЙенс СтолтенбергРоссияСШАБезопасностьВ мире
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