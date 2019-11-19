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РИА Новости

Франция сожалеет о решении США восстановить санкции против объекта в Фордо

21:02 19.11.2019
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© AFP 2019 / Clemens BilanЗдание министерства иностранных дел Франции
Здание министерства иностранных дел Франции
© AFP 2019 / Clemens Bilan
Здание министерства иностранных дел Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 ноя – РИА Новости. Франция выражает обеспокоенность в связи с несоблюдением Тегераном ядерных обязательств и сожалеет из-за решения США отменить исключения из санкций в отношении ядерного объекта в иранском Фордо, заявил представитель французского МИД.
Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон с 15 декабря 2019 года отменяет исключение из санкций в отношении ядерного объекта в иранском Фордо. Он отметил, что такое решение принято в ответ на решение Тегерана о начале работ по обогащению урана на данном объекте.
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"Франция крайне обеспокоена несоблюдением Ираном своих ядерных обязательств, что может иметь серьезные последствия для распространения. Возобновление Ираном деятельности по обогащению (урана) на участке Фордо с потенциально серьезными последствиями распространения является новой мерой, которая свидетельствует о прискорбном ускорении выхода Ирана из Венского соглашения", - заявил представитель МИД Франции на брифинге во вторник.
"Мы также сожалеем о решении США - вслед за возобновлением Ираном обогащения (урана) на участке Фордо – отменить исключение, которое должно было облегчить осуществление гражданских проектов на этом участке", - добавил он.
Вместе с тем в МИД Франции отметили, что Париж в тесной координации со своими партнерами намерен прилагать усилия в поддержку СВПД, способствующие снижению напряженности.
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Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года. Тегеран ответил ровно год спустя, на данный момент Иран приступил к четвертому этапу сокращения обязательств, при этом власти ИРИ отмечают, что данная возможность предоставляется им в соответствии с параграфом 26 СВПД.
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ФранцияИранСШАВ мире
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