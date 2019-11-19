Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T20:58+0300
https://ria.ru/20191119/1561139436.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155916/37/1559163732_0:180:3070:1907_1036x0_80_0_0_d37999c5b61ab3a173e71fbd927c5d96.jpg
РИА Новости

ООН сожалеет в связи с решением США по израильским поселениям

20:58 19.11.2019
433
© AP Photo / Jason DeCrowКонтрольно-пропускной пункт безопасности у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке во время проведения Генеральной Ассамблеи
Контрольно-пропускной пункт безопасности у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке во время проведения Генеральной Ассамблеи
© AP Photo / Jason DeCrow
ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Позиция ООН по вопросу израильских поселений не изменилась, организация выражает сожаление в связи с заявлением США о признании еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права.
"Наша позиция не изменилась", - сказал Дюжаррик на регулярном брифинге. Он отметил, что ООН "сожалеет в связи заявлением, сделанным Соединенными Штатами".
Согласно резолюции 2334 (2016) Совета Безопасности ООН, создание Израилем поселений на палестинской территории, оккупируемой с 1967 года, включая Восточный Иерусалим, не имеет юридической силы, является нарушением международного права и одним из главных препятствий на пути к достижению палестино-израильского урегулирования на основе двухгосударственного принципа, а также установлению мира на Ближнем Востоке. Как заявил представитель ООН, организация продолжает руководствоваться данной резолюцией.
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Вчера, 17:28
МИД Германии назвал поселенческую активность Израиля незаконной
18400625
Обсудить 3
Майк ПомпеоСтефан ДюжаррикСовет Безопасности ООНБарак ОбамаООНСШАИзраильВ мире
Рекомендуем
Здание министерства иностранных дел Франции
Франция сожалеет о решении США восстановить санкции против объекта в Фордо
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время заявления для прессы по итогам российско-белорусских переговоров
Румас заявил о наличии двух проблемных вопросов в сфере энергетики
Заседание Верховной рады Украины
СМИ сообщили о судимости депутата "Слуги народа" за изнасилование
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил Китаю пошлинами в случае провала торговой сделки
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
Столтенберг объяснил, почему военные расходы в НАТО выше, чем у России
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
МИД Германии назвал поселенческую активность Израиля незаконной
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с деятелями культуры
Медведев заявил о наличии разногласий с Белоруссией по некоторым вопросам
Военнослужащие ВСУ в Донбассе
Пушков ответил на заявление Зеленского по Донбассу
Применение слезоточивого газа во время столкновений между сотрудниками сил безопасности и сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса
В Боливии протестующий погиб в столкновениях с полицией
Священник Роман Богдасаров
В РПЦ не поддерживают идею перевода богослужения со славянского на русский
Полиция на границе между Венесуэлой и Колумбией
Колумбия закрыла границы в связи с ожидающимися протестами
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии
Переговоры Медведева и Румаса завершились после семи часов
Строительство газопровода Турецкий поток
"Газпром" заполнил обе нитки "Турецкого потока" газом
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Консультации по газу между Россией, Украиной и ЕК пройдут 20 ноября
Подполковник армии США, ветеран иракской войны Александр Виндман
Американскому подполковнику предлагали стать главой Минобороны Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан
02:27Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ
02:06Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией
01:51Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
01:27Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом
01:26Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
01:21Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию
01:14Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили
01:05В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане
01:00В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека
00:57На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому
00:55Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена
00:53Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции
00:43Нетаньяху призвал партии создать кабмин для аннексии Иорданской долины
00:41В Индии деревенские жители избили австралийского туриста
00:38В ЦМТ пройдет ежегодный инвестфорум "Россия зовет!"
00:35В Москве секретари совбезов стран СНГ обсудят вопросы безопасности
00:31Медведев обсудит правозащитную деятельность "Единой России"
00:30Трамп воспринял избрание Зеленского с глубоким скептицизмом, заявил Волкер
00:29Соловьев раскритиковал Зеленского за его поведение
Лента новостейМолния