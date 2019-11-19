ООН сожалеет в связи с решением США по израильским поселениям

ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Позиция ООН по вопросу израильских поселений не изменилась, организация выражает сожаление в связи с заявлением США о признании еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права.
"Наша позиция не изменилась", - сказал Дюжаррик на регулярном брифинге. Он отметил, что ООН "сожалеет в связи заявлением, сделанным Соединенными Штатами".
Согласно резолюции 2334 (2016) Совета Безопасности ООН, создание Израилем поселений на палестинской территории, оккупируемой с 1967 года, включая Восточный Иерусалим, не имеет юридической силы, является нарушением международного права и одним из главных препятствий на пути к достижению палестино-израильского урегулирования на основе двухгосударственного принципа, а также установлению мира на Ближнем Востоке. Как заявил представитель ООН, организация продолжает руководствоваться данной резолюцией.