Патриарх "переживает всем сердцем" из-за раскола в православном мире

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече со священнослужителями Москвы поделился с ними своим пастырским опытом, размышлениями по важнейшим вопросам церковной жизни и, в частности, своей "личной болью" по поводу деятельности отдельных предстоятелей поместных Церквей, поддержавших украинский раскол.

Встреча патриарха с рукоположенными им в священный сан клириками города Москвы прошла в понедельник в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя, о ней рассказали во вторник РИА Новости участники встречи. По словам заведующего сектором по взаимодействию с Росгвардией Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами священника Романа Богдасарова, встреча с патриархом прошла в доброй и радушной обстановке, это был доверительный разговор "с духовником, отцом и наставником". В частности, патриарх рассказал о некоторых малоизвестных событиях из своего детства, "упомянул о том, как правильно нужно подходить к исповеди и к молитве, как правильно общаться с прихожанами".

"Святейший патриарх посетовал, что, увы, в современном мире весть о воскресшем Христе, и в целом - сама церковная благая весть, встречает сопротивление. Рассказал о том, что происходит сейчас и на внешнеполитической арене, поделился своими переживаниями о действиях злых сил, которые хотят расколоть единство православия", - сказал Богдасаров.

"Для святейшего патриарха события, связанные с деятельностью раскольников и отдельных предстоятелей поместных церквей, - это его личная боль, то, что он переживает всем сердцем", - добавил священник.

"Конечно, мы не могли это обойти, эта скорбная ситуация обсуждалась. Мы призваны с пониманием к этому отнестись – к стоянию в истине и в правде. И несмотря на то, что идет такое давление со всех сторон, должны быть готовы, по слову апостола, "дать ответ о своем уповании" - о том, что мы не просто упрямствуем, а именно стоим в истине", - сказал в свою очередь настоятель Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерей Александр Агейкин, комментируя обсуждение ситуации в мировом православии на встрече с патриархом.