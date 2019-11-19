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РИА Новости

Патриарх "переживает всем сердцем" из-за раскола в православном мире

20:14 19.11.2019 (обновлено: 20:38 19.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXIII Всемирного русского народного собора
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXIII Всемирного русского народного собора
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече со священнослужителями Москвы поделился с ними своим пастырским опытом, размышлениями по важнейшим вопросам церковной жизни и, в частности, своей "личной болью" по поводу деятельности отдельных предстоятелей поместных Церквей, поддержавших украинский раскол.
Встреча патриарха с рукоположенными им в священный сан клириками города Москвы прошла в понедельник в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя, о ней рассказали во вторник РИА Новости участники встречи. По словам заведующего сектором по взаимодействию с Росгвардией Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами священника Романа Богдасарова, встреча с патриархом прошла в доброй и радушной обстановке, это был доверительный разговор "с духовником, отцом и наставником". В частности, патриарх рассказал о некоторых малоизвестных событиях из своего детства, "упомянул о том, как правильно нужно подходить к исповеди и к молитве, как правильно общаться с прихожанами".
"Святейший патриарх посетовал, что, увы, в современном мире весть о воскресшем Христе, и в целом - сама церковная благая весть, встречает сопротивление. Рассказал о том, что происходит сейчас и на внешнеполитической арене, поделился своими переживаниями о действиях злых сил, которые хотят расколоть единство православия", - сказал Богдасаров.
"Для святейшего патриарха события, связанные с деятельностью раскольников и отдельных предстоятелей поместных церквей, - это его личная боль, то, что он переживает всем сердцем", - добавил священник.
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"Конечно, мы не могли это обойти, эта скорбная ситуация обсуждалась. Мы призваны с пониманием к этому отнестись – к стоянию в истине и в правде. И несмотря на то, что идет такое давление со всех сторон, должны быть готовы, по слову апостола, "дать ответ о своем уповании" - о том, что мы не просто упрямствуем, а именно стоим в истине", - сказал в свою очередь настоятель Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерей Александр Агейкин, комментируя обсуждение ситуации в мировом православии на встрече с патриархом.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали первоиерархи Элладской и Александрийской церквей.
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьрелигия
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