На Тамбовщине появится первый центр цифрового образования детей "IT-куб"

ТАМБОВ, 19 ноя – РИА Новости. В Тамбове планируют открыть центр цифрового образования детей "IT-куб", на создание которого в 2020 году предусмотрено 16 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"IT-куб" - это инновационная образовательная площадка, где школьники смогут осваивать востребованные языки программирования, научатся писать приложения для мобильных устройств, работать с большими данными и даже создавать виртуальную реальность. Его создание в Тамбове стало возможным по итогам конкурсного отбора министерства просвещения РФ в рамках реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование". Центр цифрового образования детей будет располагаться на первом и втором этажах информационно-выставочного центра ПАО "Пигмент". Соглашение о взаимодействии по этому вопросу подписали во вторник начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова и генеральный директор ООО "Управляющая компания "КРАТА" Андрей Утробин.

"В 2020 году на создание центра цифрового образования "IT-куб" в Тамбове выделено около 16 миллионов рублей. Размер субсидии из федерального бюджета составит почти 13 миллионов рублей. Из бюджета Тамбовской области добавят 265 тысяч рублей. Из внебюджетных источников – 2,6 миллиона рублей", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в структуру "IT-куба" войдут шесть обязательных функциональных зон-кубов по определенным образовательным направлениям: "Программирование на Python", "Мобильная разработка", "Разработка VR/AR-приложений", "Системное администрирование", "Основы программирования на Java", "Цифровая гигиена и работа с большими данными".

"Проект очень ресурсоемкий. И мы благодарны предприятию "Пигмент", которое взяло обязательства по созданию необходимой развивающей среды. Для центра будет приобретено уникальное компьютерное оборудование", - приводит пресс-служба слова Котельниковой.