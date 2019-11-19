В Дагестане планируется засеять озимыми зерновыми 95 тысяч гектаров

"Последние дожди позволили сельхозпроизводителям увеличить темпы посева. По прогнозу Минсельхозпрода, посевная кампания озимых завершится через неделю. Аграрии Дагестана считают, что восстановление гидромелиоративного комплекса республики сделает отрасль растениеводства региона менее зависимой от погодно-климатических условий", - процитировали Ганакаева в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что сельхозтоваропроизводители полностью обеспечены посевным материалом и удобрениями. Кроме того, благодаря политике руководства республики, в регионе заработало 50%-е субсидирование затрат на приобретение сельхозтехники и оборудования.