В КБР проверят данные, что женщину с шестью детьми поселили в актовом зале

Ранее на одном из каналов в YouTube, а затем и на одном из федеральных телеканалов вышел сюжет о женщине из города Прохладный. Купив старый дом и приехав туда с шестью детьми из Ставропольского края, семья не смогла в нем жить из-за аварийного состояния. Местная администрация, как утверждается в сюжете, предоставила семье актовый зал в общежитии, переоборудованный в большую комнату, однако и он непригоден для проживания.