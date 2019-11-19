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РИА Новости

В КБР проверят данные, что женщину с шестью детьми поселили в актовом зале

19:57 19.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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НАЛЬЧИК, 19 ноя – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии проверяют сообщения о том, что женщина с шестью детьми в городе Прохладный живет в непригодных условиях в актовом зале общежития, сообщает региональное управление СК.
Ранее на одном из каналов в YouTube, а затем и на одном из федеральных телеканалов вышел сюжет о женщине из города Прохладный. Купив старый дом и приехав туда с шестью детьми из Ставропольского края, семья не смогла в нем жить из-за аварийного состояния. Местная администрация, как утверждается в сюжете, предоставила семье актовый зал в общежитии, переоборудованный в большую комнату, однако и он непригоден для проживания.
"Следственными органами инициировано проведение доследственной проверки по данному факту. Следователями в ходе проверки будет дана оценка действиям органов опеки, инспекторов по делам несовершеннолетних, а также должностных лиц администрации Прохладного", - говорится в сообщении.
Следователи также выяснят, посещают ли дети образовательные учреждения, оказываются ли им своевременно и в полном объеме медицинские услуги. "Ход проверки взят на личный контроль руководством следственного управления", - сообщает СК.
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Следственный комитет РФКабардино-БалкарияПроисшествия
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