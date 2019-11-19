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РИА Новости

ЕС считает передачу Украине задержанных кораблей давно назревшим решением

19:49 19.11.2019
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© Фото : European UnionОфициальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич
Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич
© Фото : European Union
Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. ЕС считает передачу Украине задержанных в Керченском проливе кораблей давно назревшим решением, рассчитывает на другие позитивные шаги со стороны РФ, заявила РИА Новости во вторник представитель европейский дипслужбы Майя Косьянчич.
"Это давно назрело", - сказала она, указав, в частности, на майское решение Международного трибунала по морскому праву. Она также выразила надежду, что "Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход" в Азовское море и из него в соответствии с международным правом.
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По ее мнению, в целом "Украина продемонстрировала конструктивный подход к продвижению вперед в урегулировании конфликта", поэтому в ЕС "ожидают, что Россия ответит на эти усилия соответствующими позитивными шагами".
В конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял журналистам, что передача Украине кораблей, задержанных год назад за нарушение российской границы, никак не связана с международным трибуналом.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Россия в понедельник передала украинской стороне задержанные корабли.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныКерченский проливВоенно-морские силы УкраиныКерчьЕвросоюзРоссияУкраинаВ мире
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