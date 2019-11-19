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РИА Новости

В Татарстане открылся центр опережающей профессиональной подготовки

19:00 19.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазань
Казань
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 19 ноя - РИА Новости. Первый в Татарстане центр опережающей профессиональной подготовки открылся во вторник в Казани в рамках нацпроекта "Образование" с участием министра просвещения РФ Ольги Васильевой и премьер-министра региона Алексея Песошина, сообщает пресс-служба президента республики.
"Центр создан на базе Казанского педагогического колледжа. Новая структура предоставляет всем желающим возможность для профессиональной подготовки по коротким программам, в том числе по педагогическим специальностям. Учреждение располагается на 3-4 этажах учебного корпуса. Здесь расположены зона коворкинга, медиазона, лекторий, три аудитории-трансформера, пространство проектной деятельности и компьютерный класс", - говорится в сообщении.
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Васильева отметила, что центр создан в рамках реализации национального проекта "Образование", обладает развитой материально-технической базой и имеет высококвалифицированный состав специалистов. Он стал одним из первых в России.
"Это не только один из первых центров опережающей профессиональной подготовки России, это единственный из них на сегодня, который находится на базе педагогического колледжа. Все, что мы здесь увидели, говорит о совершенно новом направлении в области среднего профессионального образования", - сказала министр.
Работа центра, по ее словам, нацелена на профориентацию, подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогов, а также пожилых людей. При этом здесь используются все достижения движения WorldSkills Russia.
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Стоимость создания центра опережающей профессиональной подготовки составила 90 миллионов рублей, в том числе 55 миллионов рублей (45 миллионов рублей из федерального бюджета и 10 миллионов рублей из бюджета Татарстана) было направлено на закупку оборудования.
Целью центра является создание комфортного пространства для развития человеческого капитала, обеспечения доступности для граждан (включая граждан предпенсионного возраста) всех видов образовательных ресурсов для реализации образовательных программ по приоритетным для региона компетенциям. Это интегратор ресурсов, аккумулированных в уже созданных в республике 37 ресурсных центрах.
Основными партнерами центра станут работодатели, вузы, профессиональные образовательные организации. Механизм взаимодействия реализуется через цифровую платформу, интегрированную с информационно-коммуникационными ресурсами регионального и федерального уровней. Планируется, что в этом году в России откроется 14 центров опережающей профессиональной подготовки, до 2024 года их число в стране достигнет 100.
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Республика ТатарстанОльга ВасильеваТатарстанРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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