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РИА Новости

В "Нафтогазе" ответили на предложение России по скидке на газ

18:20 19.11.2019 (обновлено: 18:29 19.11.2019)
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© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкКомпрессорная установка Креховского месторождения природного газа
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. "Нафтогазу" невыгодно отказываться от исков к "Газпрому" ради скидки на газ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в эфире ICTV.

"Если посчитать, то эта скидка, о которой говорит Путин, <…> окупится за 28 лет, если сравнивать только с тремя миллиардами долларов, которые "Газпром" нам уже должен. Не говоря уже о новых исках", — сказал он.

По словам Витренко, Киеву "нет смысла ждать 28 лет", чтобы получить то, что "Нафтогаз" может взыскать с "Газпрома".
Украинская компания суммарно оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что готова к прямым продажам газа Украине, которая сейчас покупает его в Европе по реверсу и платит за него на 25 процентов больше.
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Вопрос о транзите

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку топлива истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно.
Накануне "Газпром" предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт или заключить новый сроком на год. При этом в российском концерне отметили, что новый договор может быть подписан только при условии отказа обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, прекращения судебных разбирательств, отмены решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции", а также после отзыва ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.
Глава украинского Минэнерго Алексей Оржел назвал предложение "Газпрома" неприемлемым.
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"Придите в себя!" Экономист прокомментировал претензии Киева по газу"Газпром" в качестве условия для заключения контракта с Киевом на транзит газа назвал взаимный отказ от претензий и урегулирование судебных споров. Как отметил в эфире радио Sputnik экономист Владислав Гинько, претензии украинской стороны выглядят просто абсурдными.
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Нафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Надеюсь это последнее предложение по скидке оКраине от Газпрема! И больше халявы для них не будет!
19 ноября, 19:24
Дик Котов
4800002
От любители считать чужие деньги)) Халявщики, они же морекопатели)))
19 ноября, 18:27
llevone2017
4500000
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