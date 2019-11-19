В "Нафтогазе" ответили на предложение России по скидке на газ

"Если посчитать, то эта скидка, о которой говорит Путин, <…> окупится за 28 лет, если сравнивать только с тремя миллиардами долларов, которые "Газпром" нам уже должен. Не говоря уже о новых исках", — сказал он.

По словам Витренко, Киеву "нет смысла ждать 28 лет", чтобы получить то, что "Нафтогаз" может взыскать с "Газпрома".

Вопрос о транзите

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку топлива истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно.

Накануне "Газпром" предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт или заключить новый сроком на год. При этом в российском концерне отметили, что новый договор может быть подписан только при условии отказа обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, прекращения судебных разбирательств, отмены решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции", а также после отзыва ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.