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РИА Новости

Комиссия ОАГ изучит ситуацию с соблюдением прав человека в Боливии

17:23 19.11.2019
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsАкция протеста в Боливии
Акция протеста в Боливии
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ) посетит Боливию с рабочим визитом для изучения ситуации с соблюдением прав человека в стране.
Как сообщается в Twitter комиссии, рабочий визит состоится в период с 22 по 25 ноября, его целью будет "наблюдение за ситуацией с правами человека в стране".
В субботу комиссия ОАГ сообщила, что в ходе протестов в Боливии погибли не менее 23 человек, 715 получили ранения.
Ранее комиссия по правам человека при ОАГ опубликовала указ правительства Жанин Аньес, освобождающий вооруженные силы Боливии от уголовной ответственности при наведении порядка в стране, заявив, что документ игнорирует стандарты в области прав человека и стимулирует репрессии.
На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.
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Жанин АньесСмена власти в БоливииОрганизация американских государствЭво МоралесБоливияМексикаВ мире
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