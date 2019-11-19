В Госдуму внесли проект о продлении особенностей тарифов на газ в Крыму

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о продлении до 1 июля 2021 года срока действия особенностей применения законодательства о госрегулировании тарифов в сфере газоснабжения на территориях Республики Крым и города Севастополя.

Согласно закону об образовании в РФ двух этих регионов, до 1 января 2020 года законодательство в сфере газоснабжения, в том числе о госрегулировании цен (тарифов) в этой сфере, применяется в Крыму с учетом установленных правительством РФ особенностей. Законопроектом предлагается продлить применение этих особенностей до 1 июля 2021 года.

Кабмин установил такие особенности в июне 2017 года. В частности, они предусматривают согласование с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России установления на полуострове подлежащих госрегулированию тарифов на услуги транспортировки газа и размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые поставщиками газа его потребителям.

В Крыму также допускается установление оптовых цен на газ, определяемых ФАС, с дифференциацией для различных категорий потребителей. А тарифы на услуги транспортировки газа могут устанавливаться на срок менее трёх лет. Помимо этого, установление оптовых и розничных цен на газ, предназначенный для жителей Крыма и Севастополя, осуществляется исходя из целей их поэтапного доведения до уровня оптовых и розничных цен на газ, предназначенный для реализации населению Южного федерального округа.

ФАС в 2017 году разработала план изменения оптовых и розничных цен на газ для крымских потребителей, предусматривающий их поэтапное доведение к 1 июля 2021 года до уровня цен СКФО. Этот план утвержден главами Крыма и Севастополя, согласован с Минэнерго, Минэкономразвития и Минфином России и призван сократить перекрестное субсидирование между различными группами потребителей в Крыму, а также довести оптовые цены реализации газа до уровня, обеспечивающего минимальную рентабельность закупочной деятельности регионального поставщика газа.