Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

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21 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Нормандский формат: чего ждать от встречи в Париже". Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта "Украинское досье".