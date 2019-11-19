Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

Участники:
- дипломатический советник главы ЛНР, член минской Контактной группы Родион МИРОШНИК;
- депутат Верховной рады Украины 4-7 созывов Олег ЦАРЕВ;
- депутат Верховной рады Украины 5-7 созывов, украинский политик Владимир ОЛЕЙНИК;
- директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел РУДЯКОВ;
- политолог Марат БАШИРОВ.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.
В Париже 9 декабря после долгого перерыва состоится новая встреча в "нормандском формате". Лидеры России, Украины, Германии и Франции соберутся, чтобы обсудить проблемы мирного урегулирования в Донбассе. Этому предшествовали обмен пленными и отвод сил от линии соприкосновения в согласованных районах.
Вероятность дипломатического прорыва не слишком высока. Очевидно, украинская сторона намерена ввести в минский процесс новые темы. Киев, в частности, заявляет о необходимости обсудить возможность проведения в регионе некоей миротворческой операции, что означало бы полную ревизию минских документов.
Почему Россия согласилась на проведение встречи? Будут ли затронуты в переговорах темы Крыма и газового транзита? К каким соглашениям в принципе могут прийти стороны в рамках "нормандского формата"? Есть ли основания рассчитывать на выполнение таких соглашений?
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- дипломатический советник главы ЛНР, член минской Контактной группы Родион МИРОШНИК;
- депутат Верховной рады Украины 4-7 созывов Олег ЦАРЕВ;
- депутат Верховной рады Украины 5-7 созывов, украинский политик Владимир ОЛЕЙНИК;
- директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел РУДЯКОВ;
- политолог Марат БАШИРОВ.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.
В Париже 9 декабря после долгого перерыва состоится новая встреча в "нормандском формате". Лидеры России, Украины, Германии и Франции соберутся, чтобы обсудить проблемы мирного урегулирования в Донбассе. Этому предшествовали обмен пленными и отвод сил от линии соприкосновения в согласованных районах.
Вероятность дипломатического прорыва не слишком высока. Очевидно, украинская сторона намерена ввести в минский процесс новые темы. Киев, в частности, заявляет о необходимости обсудить возможность проведения в регионе некоей миротворческой операции, что означало бы полную ревизию минских документов.
Почему Россия согласилась на проведение встречи? Будут ли затронуты в переговорах темы Крыма и газового транзита? К каким соглашениям в принципе могут прийти стороны в рамках "нормандского формата"? Есть ли основания рассчитывать на выполнение таких соглашений?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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