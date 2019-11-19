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РИА Новости

Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

15:30 19.11.2019 (обновлено: 15:33 19.11.2019)
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21 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Нормандский формат: чего ждать от встречи в Париже". Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
- дипломатический советник главы ЛНР, член минской Контактной группы Родион МИРОШНИК;
- депутат Верховной рады Украины 4-7 созывов Олег ЦАРЕВ;
- депутат Верховной рады Украины 5-7 созывов, украинский политик Владимир ОЛЕЙНИК;
- директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел РУДЯКОВ;
- политолог Марат БАШИРОВ.

Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.

В Париже 9 декабря после долгого перерыва состоится новая встреча в "нормандском формате". Лидеры России, Украины, Германии и Франции соберутся, чтобы обсудить проблемы мирного урегулирования в Донбассе. Этому предшествовали обмен пленными и отвод сил от линии соприкосновения в согласованных районах.
Вероятность дипломатического прорыва не слишком высока. Очевидно, украинская сторона намерена ввести в минский процесс новые темы. Киев, в частности, заявляет о необходимости обсудить возможность проведения в регионе некоей миротворческой операции, что означало бы полную ревизию минских документов.
Почему Россия согласилась на проведение встречи? Будут ли затронуты в переговорах темы Крыма и газового транзита? К каким соглашениям в принципе могут прийти стороны в рамках "нормандского формата"? Есть ли основания рассчитывать на выполнение таких соглашений?

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