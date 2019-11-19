В Нижнем Новгороде на реке Оке появилось масляное пятно

Двухэтажный дебаркадер, использовавшийся летом под кафе-гостиницу, затонул в Канавинском районе Нижнего Новгорода в акватории Оки утром во вторник. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку.

"Дебаркадер затонул на глубине около пяти метров. В результате затопления дебаркадера на поверхности реки образовалась масляная пленка площадью около 300 квадратных метров. Экологической угрозы не представляет, судовой ход не перекрывался. Для определения причины затопления и способов подъема и эвакуации оборудования владельцем дебаркадера привлечены водолазы из коммерческой организации", - говорится в сообщении МЧС.