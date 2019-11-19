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РИА Новости

В Нижнем Новгороде на реке Оке появилось масляное пятно

15:13 19.11.2019
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© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкВид на слияние рек Ока и Волга и собор Александра Невского в Нижнем Новгороде
Вид на слияние рек Ока и Волга и собор Александра Невского в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Олег Золото
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Вид на слияние рек Ока и Волга и собор Александра Невского в Нижнем Новгороде. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Масляная пленка площадью 300 квадратных метров образовалась на Оке в Нижнем Новгороде, где затонул дебаркадер, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Двухэтажный дебаркадер, использовавшийся летом под кафе-гостиницу, затонул в Канавинском районе Нижнего Новгорода в акватории Оки утром во вторник. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку.
"Дебаркадер затонул на глубине около пяти метров. В результате затопления дебаркадера на поверхности реки образовалась масляная пленка площадью около 300 квадратных метров. Экологической угрозы не представляет, судовой ход не перекрывался. Для определения причины затопления и способов подъема и эвакуации оборудования владельцем дебаркадера привлечены водолазы из коммерческой организации", - говорится в сообщении МЧС.
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Нижний НовгородМЧС РФНижегородская областьПроисшествия
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