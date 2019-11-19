Песков не стал комментировать дело, заведенное после интервью гея детям

"Вы знаете, это же не наше дело, не дело Кремля - признавать дело абсурдным или признавать дело заслуживающим внимания. Это вопрос следственных органов и суда, в конце концов, но никак не администрации президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, стоит ли заводить уголовное дело из-за видео, где дети просто задают вопросы человеку.