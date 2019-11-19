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РИА Новости

Песков не стал комментировать дело, заведенное после интервью гея детям

14:58 19.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Кремль не дает оценок уголовным делам, это не дело администрации президента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя возбуждение дела из-за видеоролика, в котором дети интервьюируют гея.
Ранее столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по статье "Насильственные действия сексуального характера" из-за ролика на YouTube, в котором дети задают вопросы гею. Отмечалось, что следователи допросили организатора видеосъемки и устанавливают круг потерпевших. Сейчас видео на ресурсе не доступно.
"Вы знаете, это же не наше дело, не дело Кремля - признавать дело абсурдным или признавать дело заслуживающим внимания. Это вопрос следственных органов и суда, в конце концов, но никак не администрации президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, стоит ли заводить уголовное дело из-за видео, где дети просто задают вопросы человеку.
Он подчеркнул, что "это не наш вопрос". "Я не знаю, стоит или не стоит (открывать уголовное дело - ред.). Если там есть состав преступления, то стоит, если нет состава преступления, то не стоит", - заключил Песков.
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Дмитрий ПесковПроисшествия
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