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РИА Новости

Медведев: СГ увеличит расходы на территории, пострадавшие от аварии на ЧАЭС

14:43 19.11.2019 (обновлено: 15:09 19.11.2019)
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© РИА Новости / Александр АстафьевПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. 19 ноября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. 19 ноября 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. 19 ноября 2019
ГОРКИ, 19 ноя - РИА Новости. Поправки в бюджет Союзного государства на этот год предполагают увеличение расходов на защиту населения и реабилитацию территорий, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании союзного совмина.
Он также отметил, что поправки предполагают увеличение расходов на создание Ржевского мемориала в Тверской области в преддверии 75-летия Победы.

"Подготовлены изменения в бюджет Союзного государства на этот год, предполагается увеличение расходов по некоторых союзным программам, в том числе по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших от чернобыльской катастрофы, на создание Ржевского мемориала в Тверской области. Понятно, что это связано и с предстоящим юбилеем - 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, для наших народов это особая дата", - заявил Медведев.

Он добавил, что в рамках повестки заседания будет рассмотрен и целый ряд других вопросов.
"Но изначально мы договаривались, что заседание совета министров Союзного государства мы проведем максимально компактно - с тем, чтобы приехавшие сюда коллеги вместе с российскими коллегами могли продолжить консультации в рамках тех процессов, которые в настоящий момент идут по "дорожным картам". Исходя из этого я и предлагаю выстроить нашу работу", - подчеркнул премьер.
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Союзное государствоДмитрий МедведевОбщество
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