Медведев: СГ увеличит расходы на территории, пострадавшие от аварии на ЧАЭС

"Подготовлены изменения в бюджет Союзного государства на этот год, предполагается увеличение расходов по некоторых союзным программам, в том числе по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших от чернобыльской катастрофы, на создание Ржевского мемориала в Тверской области. Понятно, что это связано и с предстоящим юбилеем - 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, для наших народов это особая дата", - заявил Медведев.