Фонд Ахмата Кадырова передал помощь в восстановленный детсад в Алеппо

"В первую очередь мы выражаем благодарность России за ее усилия, благодаря которым мы вернулись в наши родные места. Несколько лет назад мы об этом не мечтали. Районы эти контролировались террористами. Спасибо сирийской армии за возвращение безопасности здесь. Все это создало условия для восстановления этого детского сада и его открытия. Отдельная благодарность волонтерам фонда Ахмата Кадырова, которые к нам приехали и передали детям подарки. Радость детей бесценна, я сама счастлива", - сказала Саид.