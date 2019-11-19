Фонд Ахмата Кадырова передал помощь в восстановленный детсад в Алеппо

БЕЙРУТ, 19 ноя - РИА Новости. Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова при помощи Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передал гуманитарную помощь в восстановленный после войны детский сад в восточном Алеппо, рассказала РИА Новости сотрудница образовательного детского учреждения Джумана Саид.
"В первую очередь мы выражаем благодарность России за ее усилия, благодаря которым мы вернулись в наши родные места. Несколько лет назад мы об этом не мечтали. Районы эти контролировались террористами. Спасибо сирийской армии за возвращение безопасности здесь. Все это создало условия для восстановления этого детского сада и его открытия. Отдельная благодарность волонтерам фонда Ахмата Кадырова, которые к нам приехали и передали детям подарки. Радость детей бесценна, я сама счастлива", - сказала Саид.
В рамках помощи воспитанникам детского сада раздали игрушки и наборы со всем необходимом для обучения.
Акция прошла в понедельник в детском саду при партии БААС в районе Хаий-Эль-Каласса в восточной части города Алеппо. До конца 2016 года там находились боевики. Террористы оборудовали в здании образовательного учреждения тюрьму. В настоящее время при содействии ЦПВС детский сад восстановлен и принимает около 100 детей в возрасте от 3 до 6 лет.