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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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РИА Новости

В Минобороны заявили о выполнении положений сочинского меморандума по Сирии

14:37 19.11.2019 (обновлено: 14:46 19.11.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о процессе мирного урегулирования в Сирии. 31 октября 2018
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о процессе мирного урегулирования в Сирии. 31 октября 2018
© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума по Сирии, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может возобновить операцию в Сирии, если РФ и США не выполнят обязательства по отводу курдских формирований из зоны безопасности.
"Хотим напомнить, что Россия в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума "О взаимопонимании между Российской Федерацией и Турцией" от 22 октября", - заявил Конашенков.
По словам официального представителя МО РФ, досрочно обеспечено разведение конфликтующих сторон, также проводится совместное с Турцией патрулирование приграничной территории Сирии. Кроме того, для нормализации обстановки в приграничных районах Сирии перебрасываются допсилы российской военной полиции, разворачиваются полевые госпитали для оказания медицинской помощи мирным жителям.
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Как отметил Конашенков, российским Центром по примирению также направляется гумпомощь жителям Заевфратья, принимаются меры по восстановлению разрушенной в ходе боевых действий гражданской инфраструктуры.
"Благодаря реализуемому Российской Федерацией комплексу мер удалось значительно стабилизировать обстановку в данном регионе", - подчеркнул он.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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Война в СирииМевлют ЧавушоглуИгорь КонашенковМинистерство обороны РФТурцияСирияРоссияВ мире
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