В Минобороны заявили о выполнении положений сочинского меморандума по Сирии

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума по Сирии, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может возобновить операцию в Сирии, если РФ и США не выполнят обязательства по отводу курдских формирований из зоны безопасности.
"Хотим напомнить, что Россия в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума "О взаимопонимании между Российской Федерацией и Турцией" от 22 октября", - заявил Конашенков.
По словам официального представителя МО РФ, досрочно обеспечено разведение конфликтующих сторон, также проводится совместное с Турцией патрулирование приграничной территории Сирии. Кроме того, для нормализации обстановки в приграничных районах Сирии перебрасываются допсилы российской военной полиции, разворачиваются полевые госпитали для оказания медицинской помощи мирным жителям.
Как отметил Конашенков, российским Центром по примирению также направляется гумпомощь жителям Заевфратья, принимаются меры по восстановлению разрушенной в ходе боевых действий гражданской инфраструктуры.
"Благодаря реализуемому Российской Федерацией комплексу мер удалось значительно стабилизировать обстановку в данном регионе", - подчеркнул он.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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