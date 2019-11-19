В Минобороны заявили о выполнении положений сочинского меморандума по Сирии

"Хотим напомнить, что Россия в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума "О взаимопонимании между Российской Федерацией и Турцией" от 22 октября", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя МО РФ, досрочно обеспечено разведение конфликтующих сторон, также проводится совместное с Турцией патрулирование приграничной территории Сирии. Кроме того, для нормализации обстановки в приграничных районах Сирии перебрасываются допсилы российской военной полиции, разворачиваются полевые госпитали для оказания медицинской помощи мирным жителям.

РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.