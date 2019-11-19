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РИА Новости

В МИД прокомментировали заявление Помпео о еврейских поселениях

14:26 19.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия расценивает заявление госсекретаря США Майка Помпео о признании еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан как очередной шаг, направленный на слом международно-правовой базы ближневосточного урегулирования, заявили в МИД РФ.
Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права.
"Расцениваем данное решение Вашингтона как очередной шаг, направленный на слом международно-правовой базы ближневосточного урегулирования, который обострит и без того напряженную обстановку в палестино-израильских отношениях", - говорится в заявлении министерства.
В ведомстве подтвердили принципиальную позицию России, отраженную в резолюции 2334 (2016) Совета Безопасности ООН, согласно которой создание Израилем поселений на палестинской территории, оккупируемой с 1967 года, включая Восточный Иерусалим, не имеет юридической силы, является нарушением международного права и одним из главных препятствий на пути к достижению палестино-израильского урегулирования на основе двухгосударственного принципа, а также установлению мира на Ближнем Востоке.
"Настоятельно призываем все вовлеченные стороны воздерживаться от шагов, способных спровоцировать новую опасную эскалацию в регионе и препятствующих созданию условий для возобновления прямых палестино-израильских переговоров", - добавили в МИД РФ.
Генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Арикат
Вчера, 01:53
В ООП раскритиковали заявления Помпео о еврейских поселениях
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Майк ПомпеоМИД РФБарак ОбамаООНВашингтон (штат)Восточный ИерусалимСШАВ мире
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