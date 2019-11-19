В МИД прокомментировали заявление Помпео о еврейских поселениях

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия расценивает заявление госсекретаря США Майка Помпео о признании еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан как очередной шаг, направленный на слом международно-правовой базы ближневосточного урегулирования, заявили в МИД РФ.

"Расцениваем данное решение Вашингтона как очередной шаг, направленный на слом международно-правовой базы ближневосточного урегулирования, который обострит и без того напряженную обстановку в палестино-израильских отношениях", - говорится в заявлении министерства.

В ведомстве подтвердили принципиальную позицию России, отраженную в резолюции 2334 (2016) Совета Безопасности ООН, согласно которой создание Израилем поселений на палестинской территории, оккупируемой с 1967 года, включая Восточный Иерусалим, не имеет юридической силы, является нарушением международного права и одним из главных препятствий на пути к достижению палестино-израильского урегулирования на основе двухгосударственного принципа, а также установлению мира на Ближнем Востоке.