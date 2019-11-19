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Религия и мировоззрение
2019-11-19T14:20+0300
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РИА Новости

Глава ХДС допустила введение запрета на хиджаб в детсадах и школах ФРГ

14:20 19.11.2019
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© AP Photo / Michael SohnГенеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
© AP Photo / Michael Sohn
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила против ношения девочками хиджаба в начальной школе и детских садах в Германии, допустив введение запрета на его ношение, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на внутренние документы партии.
"Ношение хиджаба заметно превращает маленьких детей в чужаков, как на детской площадке, так и на школьном дворе. Мы бы в любом случае хотели предотвратить это", - приводит издание цитату из документа.
В качестве крайней меры "не исключается" также введение запрета на ношение хиджаба, однако основную ответственность в партии, входящей в правящую коалицию в Германии, все же возлагают на родителей девочек.
Одновременно в рекомендациях подчеркнуто, что ХДС выступает за страну, в которой люди имели бы свободу вероисповедания: "Тем не менее, мы выступаем за то, чтобы наши религиозные символы, такие как крест, были видимы в публичном пространстве и оставались видимы".
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"Когда маленькие девочки уже в детском саду и начальной школе носят хиджаб, тогда это не имеет ничего общего с религией", - отмечается в документе.
Ранее закон, запрещающий хиджаб в начальных школах, принял парламент Австрии. В ноябре 2018 года австрийский парламент ввел запрет на ношение хиджабов в детских садах.
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Религия и мировоззрениеГерманиярелигия
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