Совет ЕЭК одобрил проект о пенсионном обеспечении граждан стран ЕАЭС

БИШКЕК, 19 ноя - РИА Новости. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил проект соглашения о пенсионном обеспечении граждан стран Евразийского экономического союза, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства экономики Киргизии.
Заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоялось ранее в Москве. Киргизскую сторону представлял заместитель министра экономики страны Эльдар Алишеров.
"Членами Совета ЕЭК одобрены проект соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС, направленного на формирование, сохранение и реализацию пенсионных прав трудящихся на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства", - заявили в пресс-службе.
Также, по данным Минэконома Киргизии, члены ЕЭК в ходе заседания обсудили более 40 вопросов из сфер внешнеторговой, финансовой, промышленной, интеграционной политики, таможенного, тарифного и технического регулирования, цифровизации экономики. По итогам Совета ЕЭК были приняты ряд документов. Среди которых - повестка очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое планируется провести 20 декабря 2019 года в городе Санкт-Петербурге.