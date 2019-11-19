Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T14:02+0300
https://ria.ru/20191119/1561118877.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155505/92/1555059251_0:77:1621:988_1036x0_80_0_0_3e0d9cea816e15fd6dd044f0dd46f173.jpg
РИА Новости

Совет ЕЭК одобрил проект о пенсионном обеспечении граждан стран ЕАЭС

14:02 19.11.2019
1082
© Sputnik / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik
Перейти в фотобанк
БИШКЕК, 19 ноя - РИА Новости. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил проект соглашения о пенсионном обеспечении граждан стран Евразийского экономического союза, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства экономики Киргизии.
Заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоялось ранее в Москве. Киргизскую сторону представлял заместитель министра экономики страны Эльдар Алишеров.
"Членами Совета ЕЭК одобрены проект соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС, направленного на формирование, сохранение и реализацию пенсионных прав трудящихся на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства", - заявили в пресс-службе.
Также, по данным Минэконома Киргизии, члены ЕЭК в ходе заседания обсудили более 40 вопросов из сфер внешнеторговой, финансовой, промышленной, интеграционной политики, таможенного, тарифного и технического регулирования, цифровизации экономики. По итогам Совета ЕЭК были приняты ряд документов. Среди которых - повестка очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое планируется провести 20 декабря 2019 года в городе Санкт-Петербурге.
Президент РФ Владимир Путин
28 октября, 12:00
Путин одобрил подписание соглашения о гармонизации акцизов на табак в ЕАЭС
500003
Обсудить 0
Евразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияЭкономика
Рекомендуем
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Петр Порошенко
Порошенко второй раз не пришел на допрос по делу об Иловайской трагедии
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о принудительном лицензировании лекарств
Врач
Минздрав рассказал, к каким врачам иностранцы чаще всего приезжают в Россию
Ребенок с ноутбуком
В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
Здание парламента Греции в Афинах
Госбюджет Греции за 10 месяцев исполнен с неожиданным профицитом
Река Лена. Архив
Путин не обозначил четких сроков проекта моста через Лену
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о процессе мирного урегулирования в Сирии. 31 октября 2018
В Минобороны заявили о выполнении положений сочинского меморандума по Сирии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Медведев призвал создавать равные условия для российских и белорусских фирм
Вид из мечети Биби-Ханым
В Узбекистане расходы россиян за год выросли на 50 миллионов долларов
Офис компании Яндекс в Москве
"Яндекс" обсуждал реформу структуры управления с администрацией Кремля
Американские военные во время учений
США в десять раз увеличат военный контингент в Польше
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили проблему разрыва между муниципалитетами и госвластью
Высотное здание МГУ имени Ломоносова
Более 30 российских вузов вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58В Дамаске слышны мощные взрывы
02:58В Таллине потребовали от России вернуть "эстонские территории"
02:50Россия и Китай представят план действий по корейскому урегулированию
02:50США проигрывают России в гонке вооружений в Арктике, пишет NI
02:32В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан
02:27Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ
02:06Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией
01:51Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
01:27Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом
01:26Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
01:21Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию
01:14Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили
01:05В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане
01:00В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека
00:57На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому
00:55Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена
00:53Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции
00:43Нетаньяху призвал партии создать кабмин для аннексии Иорданской долины
00:41В Индии деревенские жители избили австралийского туриста
00:38В ЦМТ пройдет ежегодный инвестфорум "Россия зовет!"
Лента новостейМолния