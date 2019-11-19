Совет ЕЭК одобрил проект о пенсионном обеспечении граждан стран ЕАЭС

"Членами Совета ЕЭК одобрены проект соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС, направленного на формирование, сохранение и реализацию пенсионных прав трудящихся на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства", - заявили в пресс-службе.