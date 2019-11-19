Генсек НАТО поприветствовал передачу Россией кораблей Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси

БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. НАТО приветствует возвращение Россией Украине военных кораблей, задержанных за нарушение границы, это поможет минскому процессу, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг

"Приветствую передачу кораблей Украине. Это следовало сделать давно", - сказал Столтенберг, добавив, что "это также соответствует международным обязательствам России".

По его мнению, этот шаг может "способствовать прогрессу в реализации минских договоренностей", а также помочь усилиям в "нормандском формате" добиться прогресса в поиске устойчивого политического решения кризиса на Украине".

"Я рассчитываю, что министры рассмотрят этот вопрос в ходе нашей завтрашней встречи", - добавил он, отметив, что союзники по-прежнему призывают РФ "предоставить свободу судоходства в Азовском море и Керченском проливе". В среду состоится встреча глав МИД стран НАТО.