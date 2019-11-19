Генсек НАТО поприветствовал передачу Россией кораблей Украине

БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. НАТО приветствует возвращение Россией Украине военных кораблей, задержанных за нарушение границы, это поможет минскому процессу, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Приветствую передачу кораблей Украине. Это следовало сделать давно", - сказал Столтенберг, добавив, что "это также соответствует международным обязательствам России".
По его мнению, этот шаг может "способствовать прогрессу в реализации минских договоренностей", а также помочь усилиям в "нормандском формате" добиться прогресса в поиске устойчивого политического решения кризиса на Украине".
"Я рассчитываю, что министры рассмотрят этот вопрос в ходе нашей завтрашней встречи", - добавил он, отметив, что союзники по-прежнему призывают РФ "предоставить свободу судоходства в Азовском море и Керченском проливе". В среду состоится встреча глав МИД стран НАТО.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Россия в понедельник передала украинской стороне задержанные корабли.