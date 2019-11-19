Медведев призвал создавать равные условия для российских и белорусских фирм

ГОРКИ, 19 ноя - РИА Новости. Москве и Минску надо стремиться создавать равные условия для российских и белорусских компаний, наращивать поставки на рынки третьих стран, пока в двусторонних отношениях хватает системных вопросов, сдерживающих взаимную торговлю, заявил председатель правительства РФ Москве и Минску надо стремиться создавать равные условия для российских и белорусских компаний, наращивать поставки на рынки третьих стран, пока в двусторонних отношениях хватает системных вопросов, сдерживающих взаимную торговлю, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев

"Хочу прямо сказать, что хватает системных вопросов, которые еще сдерживают взаимную торговлю, инвестиции и которые мы регулярно обсуждаем", - сказал Медведев во вторник на заседании совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

Он пояснил, что это касается как российской стороны, так и белорусской стороны; речь идет и об условиях субсидирования, кредитования, и финансовых взаимоотношениях, вопросах доступа к государственным закупкам.

"Темы непростые. Нужно по всем этим темам искать компромиссы, взаимоприемлемые решения, стремиться, чтобы наши компании были в равноправных и благоприятных условиях. Ну и, конечно, желательно наращивать поставки товаров совместного производства на рынки третьих стран, особенно в тех секторах, которые мы считаем перспективными", - заявил российский премьер.

Медведев отметил, что в рамках заседания совмина будут, прежде всего, рассмотрены итоги торгово-экономического сотрудничества за минувший и первую половину нынешнего года. По его словам, взаимный товарооборот двух стран стабильно растет; так, по итогам 2018 года он увеличился на 10% и превысил 35 миллиардов долларов.

"В этом году, правда, есть некоторое сокращение - если брать статистику за январь-сентябрь, там под 2%. Но думаю, что это явление временное, что по итогам года это положение выправится. Применительно к белорусскому экспорту в Россию это уже произошло, за 9 месяцев он вырос почти на 4%", - уточнил российский премьер.

В ходе заседания он также отметил расширение взаимодействия между российским инновационным центром "Сколково" и Минским парком высоких технологий, а также успешное сотрудничество российских и белорусских компаний в области фармацевтики, производстве препаратов, в том числе для лечения онкологических заболеваний.

Медведев напомнил, что стоящие перед двумя странами долгосрочные задачи закреплены в ключевом документе - приоритетных направлениях развития Союзного государства на ближайшие пять лет.

"По некоторым темам - это развитие объединенной транспортной системы, формирование единого миграционного пространства - мы приняли отдельные планы. Надо тоже посмотреть, как они исполняются, где требуются дополнительные решения", - добавил премьер РФ.