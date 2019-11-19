Новосибирский студент устроил поджог, чтобы выйти ночью из общежития

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Студент колледжа в Новосибирской области устроил поджог в своей комнате в общежитии, чтобы сработала пожарная сигнализация, и он смог выйти на улицу вместе с эвакуировавшимися соседями, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Предварительно установлено, что молодой человек что-то поджег в своей комнате общежития, на появившийся дым в штатном режиме сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре, после чего последовала эвакуация более двух сотен человек и прибытие к месту вызова пожарных. Как сообщила администрация объекта, парень, вероятно, вызвал сработку сигнализации, чтобы ночью выйти из общежития", - сообщили в пресс-службе.
Прибывшие пожарные не обнаружили следов пожара в здании. Студенту Куйбышевского политехнического колледжа грозит до 1,5 тысячи рублей штрафа, если будет доказано, что своими действиями он совершил заведомо ложный вызов пожарных.