Новосибирский студент устроил поджог, чтобы выйти ночью из общежития

"Предварительно установлено, что молодой человек что-то поджег в своей комнате общежития, на появившийся дым в штатном режиме сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре, после чего последовала эвакуация более двух сотен человек и прибытие к месту вызова пожарных. Как сообщила администрация объекта, парень, вероятно, вызвал сработку сигнализации, чтобы ночью выйти из общежития", - сообщили в пресс-службе.