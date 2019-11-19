Руденя: в Верхневолжье ожидается рост производства продукции АПК

ТВЕРЬ, 19 ноя – РИА Новости. В Тверской области по итогам года ожидается рост производства продукции сельского хозяйства более чем на 4,5 %, что выше показателей прошлого года, сообщил губернатор области Игорь руденя.

Предварительные итоги работы агропромышленного комплекса Тверской области за 2019 год рассматривалось на сегодняшнем заседании регионального правительства.

"В Тверской области по итогам года ожидается рост производства продукции сельского хозяйства более чем на 4,5 %. Мы превышаем показатели прошлого года. Отмечен рост урожайности по всем сельскохозяйственным культурам, повышение товарности в растениеводстве и молочном животноводстве, увеличение площадей посевов зерновых культур и льна у тех предприятий, которые системно занимаются сельхозпроизводством", - сказал глава региона на заседании кабинета министров.

По информации синистерства сельского хозяйства Тверской области, производство валовой продукции по итогам 2019 году достигнет показателя в 38,7 миллиарда рублей.

В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, в регионе на 4,9% до 70,4 тысяч га увеличились посевы зерновых и зернобобовых, на 6,3% до 5 тысяч га – льна. Урожайность по льну-долгунцу позволила получить 4,9 тысяч тонн льносырья, что на 0,3 тысяч тонн больше чем в прошлом году.

В настоящее время на территории Тверской области осуществляют деятельность шесть льнозаводов, а также два предприятия по переработке льноволокна.

В 2019 году Тверская область стала местом проведения Всероссийского Дня льняного поля.

"Уже сейчас необходимо начинать подготовку к мероприятию, которое пройдет в 2020 году", - заявил Руденя.

Отмечена динамика в животноводстве – прирост достигнут за счет увеличения поголовья свиней. Соответственно в регионе выросло производство мяса. В этом году суммарный показатель по производству свинины, мяса птицы и крупного рогатого скота составит более 200 тысяч тонн.

В молочном производстве растут объемы реализации молока. Всего в 2019 году хозяйствами региона реализованы более 154 тысяч тонн молока (в 2018 году - 146 тысяч тонн).

В текущем году была продолжена работа по вводу в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

По словам губернатора, не все муниципалитеты обеспечили прирост пашни в запланированных объемах.

"Министерству сельского хозяйства совместно с главами муниципалитетов необходимо актуализировать ранее созданный план ввода в оборот земель сельхозназначения и с 2020 года начать более серьёзно и комплексно относится к реализации этих мероприятий. Также необходимо обратить внимание на проведение полноценного мониторинга использования земель сельскохозяйственного назначения", - отметил Руденя.

В целом в этом году государственная поддержка развития сельского хозяйства Тверской области составила почти 2 миллиарда рублей. Ключевое направление — поддержка сельскохозяйственных предприятий.

В 2019 году на стимулирование инвестиционной деятельности в АПК предусмотрены бюджетные средства в объеме порядка 1,2 миллиарда рублей.

В АПК Тверской области в настоящее время реализуются и планируется к реализации 25 инвестиционных проектов в сфере АПК с общим объемом инвестиций около 57 миллиардов рублей и созданием более 3400 рабочих мест.