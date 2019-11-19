Мир движется в сторону автоматизации протоколов лечения, заявил эксперт

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мир движется в сторону автоматизации алгоритмов и протоколов лечения, операционных процессов, заявил специалист по разработке инновационных перспективных улучшений в области образования и здравоохранения Максим Шаманский.

"Мир движется в сторону автоматизации алгоритмов и протоколов лечения, операционных процессов", - сказал Шаманский на круглом столе "Цифровое здравоохранение".

По его словам, это те самые системы поддержки принятия врачебных и управленческих решений.

"Это и телемедицина, и мониторинг. Огромное количество кейсов появилось и на западе, и у нас. Мобильные и онлайн приложения", - добавил эксперт.