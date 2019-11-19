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РИА Новости

Мир движется в сторону автоматизации протоколов лечения, заявил эксперт

13:48 19.11.2019
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© Fotolia / PhotoSGСтетоскоп на клавиатуре
Стетоскоп на клавиатуре
© Fotolia / PhotoSG
Стетоскоп на клавиатуре. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мир движется в сторону автоматизации алгоритмов и протоколов лечения, операционных процессов, заявил специалист по разработке инновационных перспективных улучшений в области образования и здравоохранения Максим Шаманский.
"Мир движется в сторону автоматизации алгоритмов и протоколов лечения, операционных процессов", - сказал Шаманский на круглом столе "Цифровое здравоохранение".
По его словам, это те самые системы поддержки принятия врачебных и управленческих решений.
"Это и телемедицина, и мониторинг. Огромное количество кейсов появилось и на западе, и у нас. Мобильные и онлайн приложения", - добавил эксперт.
Пятый московский городской съезд педиатров "Трудный диагноз в педиатрии" проходит с 19 по 21 ноября.
Татьяна Голикова
8 мая, 16:21
Голикова рассказала о внедрении и использовании технологий телемедицины
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Максим ШаманскийМоскваОбщество
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