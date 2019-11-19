МИД предупредил россиян об ограничении движения в Австрии из-за схода лавин

Ранее стало известно, что непогода на юге и западе Австрии привела к ухудшению дорожной ситуации, включая блокировку автодорог и ограничения в движении транспорта. Стихия коснулась федеральных земель Зальцбург, Тироль, Каринтия и частично Штирии, где проблемы вызвали повалившиеся деревья, сходы лавин и селевых потоков.