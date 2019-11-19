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РИА Новости

МИД предупредил россиян об ограничении движения в Австрии из-за схода лавин

13:45 19.11.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф Австрия
 Австрия
© РИА Новости / Александр Вильф
Австрия. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. МИД РФ предупредил соотечественников об ограничении движения по ряду автомагистралей в Австрии в связи со сходом лавин и селевых потоков в Зальцбурге, Тироле, Каринтии и Штирии.
"Австрия – 19 ноября в связи со сходом лавин и селевых потоков в федеральных землях Зальцбург, Тироль, Каринтия и Штирия действует "красный уровень" метеоопасности; ограничено движение по ряду автомагистралей",- говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
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Ранее стало известно, что непогода на юге и западе Австрии привела к ухудшению дорожной ситуации, включая блокировку автодорог и ограничения в движении транспорта. Стихия коснулась федеральных земель Зальцбург, Тироль, Каринтия и частично Штирии, где проблемы вызвали повалившиеся деревья, сходы лавин и селевых потоков.
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МИД РФАвстрияВ мире
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