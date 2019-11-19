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РИА Новости

Маас призвал к разведению сил в Донбассе по всей линии соприкосновения

13:42 19.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал провести разведение сил в Донбассе на всей линии соприкосновения.
"После многолетнего застоя, наконец, в восточноукраинском конфликте вновь появилось продвижение, в том числе благодаря решительным действиям президента (Владимира) Зеленского. Разведение сил в Петровском, Золотом и Станице Луганской облегчила жизни тысячям людей, но пока перемирие ежедневно многократно нарушается, ситуация для населения у линии соприкосновения остается невыносимой. Разведение сил, которое стало возможным в этих трех местах благодаря упорной дипломатической работе, необходимо как можно быстрее реализовать на всей линии соприкосновения", - заявил Маас перед вылетом на Украину.
Он добавил, что Германия вместе с Францией "будет этому всемерно содействовать". Маас отметил, что сейчас "у нас лучшая возможность, наконец-то, сделать решающие шаги в урегулировании кризиса". "Поэтому я хочу прозондировать с президентом Зеленским, его правительством то, какие препятствия на этом пути необходимо убрать, а также какие шаги последних недель мы можем взять за основу (продвижения в урегулировании)", - добавил министр.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ. Осенью стороны конфликта вновь развели силы на этих участках.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
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