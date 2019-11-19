Маас призвал к разведению сил в Донбассе по всей линии соприкосновения

Он добавил, что Германия вместе с Францией "будет этому всемерно содействовать". Маас отметил, что сейчас "у нас лучшая возможность, наконец-то, сделать решающие шаги в урегулировании кризиса". "Поэтому я хочу прозондировать с президентом Зеленским, его правительством то, какие препятствия на этом пути необходимо убрать, а также какие шаги последних недель мы можем взять за основу (продвижения в урегулировании)", - добавил министр.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ. Осенью стороны конфликта вновь развели силы на этих участках.